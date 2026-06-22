Reggio Calabria, Massimo Ripepi ricorda Carmelo Caridi: “figura storica della politica reggina”

“Apprendo con sincero dispiacere la notizia della scomparsa di Carmelo Caridi, figura storica della politica reggina che per tanti anni ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento nella vita pubblica e amministrativa di Reggio Calabria”. Così Massimo Ripepi, Consigliere comunale di Reggio Calabria e Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria.“Uno dei protagonisti di una stagione politica che ha segnato profondamente la storia di Reggio Calabria, Carmelo Caridi è stato parte integrante di quella che venne definita la “Primavera Reggina”, contribuendo al percorso politico e amministrativo che, sotto la guida del sindaco Italo Falcomatà, rappresentò per molti cittadini una stagione di speranza, partecipazione e rinnovamento”, prosegue Ripepi. “Nel ruolo di Vicesindaco ha svolto il proprio incarico con dedizione, competenza e spirito di servizio, mettendo sempre al centro l’interesse della comunità e il bene della città. Al di là degli incarichi istituzionali, Caridi è stato una persona vicina alla gente, disponibile all’ascolto e profondamente legata al territorio e alle sue problematiche”, evidenzia Ripepi

“Ed è proprio in momenti come questi che è giusto ricordare il contributo di chi ha dedicato una parte significativa della propria vita al servizio della comunità. Reggio Calabria perde una figura conosciuta e stimata, che ha lasciato un segno nella vita pubblica cittadina e nel cuore di quanti lo hanno conosciuto”, sottolinea Ripepi. “Alla famiglia Caridi-Porcino, e in particolare all’amico Antonio, rivolgo le mie più sentite condoglianze e la mia sincera vicinanza in questo momento di dolore”, conclude Ripepi.