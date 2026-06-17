Reggio Calabria, lutto a Mosorrofa per la morte di Antonio Labate: “il suo esempio non svanisca”

“Ci sono perdite che colpiscono al cuore l’intera comunità. Quella di Antonio Labate, purtroppo, è una di queste. Antonio era l’esempio di ciò che di meglio la nostra terra sa esprimere: un giovane insegnante che aveva scelto di investire il proprio futuro qui, dedicando la sua giovane vita ad aiutare altri ragazzi, più giovani di lui, a crescere attraverso l’istruzione e la cultura, i veri motori di ogni cambiamento e di ogni sviluppo”. È quanto si legge in una nota congiunta diffusa dal Presidente della II Circoscrizione, Giovanni Muraca, dai Consiglieri circoscrizionali e da tutta la comunità che esprimono il più profondo e sincero cordoglio alla famiglia di Antonio Labate per la tragica scomparsa del giovane docente dell’I.T. “Righi-Boccioni-Fermi”.

“La sua improvvisa scomparsa – lascia un vuoto incolmabile nella nostra Circoscrizione e in tutta la città di Reggio Calabria. Antonio era tornato in una terra da cui troppi giovani sono costretti a partire, per costruire speranza proprio a partire dai banchi di scuola. Avvertiamo ora il dovere morale di far sì che la sua missione non si interrompa. Che la sua dedizione e il suo amore per questa città non svaniscano con lui, ma diventino un faro capace di ispirare le nuove generazioni. Antonio credeva nei giovani e credeva in questa terra. Per questo lo ringraziamo e ci impegniamo ad onorare la sua memoria portando avanti i valori che incarnava ogni giorno”.