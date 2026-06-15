Tragico incidente a Reggio Calabria: muore motociclista di 24 anni

Nella tarda serata di ieri un grave incidente stradale ha sconvolto la città di Reggio Calabria. Un giovane motociclista di 24 anni ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un violento sinistro avvenuto in via San Sperato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Locale, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto. L’incidente si è verificato intorno alle 23.30 lungo via San Sperato, una delle arterie della zona collinare della città. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il giovane si trovava alla guida della propria motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. La moto avrebbe quindi impattato contro un motociclo parcheggiato lungo la strada, per poi terminare la propria corsa contro un muretto. L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato gravissime lesioni al conducente.

Inutili i soccorsi: il 24enne è deceduto in ospedale

Immediatamente dopo l’allarme sono giunti sul luogo dell’incidente i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista e disposto il trasferimento d’urgenza al GOM. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e il giovane è deceduto poco dopo il ricovero. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e conoscenti, lasciando sgomenta l’intera comunità reggina.

Indagini della Polizia Locale per chiarire la dinamica

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Reggio Calabria, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a raccogliere elementi utili alle indagini. Contestualmente è stato informato il magistrato di turno, che ha assunto la direzione delle attività investigative. Gli accertamenti sono finalizzati a chiarire ogni aspetto dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

Veicoli sequestrati per gli accertamenti

Nell’ambito delle indagini, i veicoli coinvolti nel sinistro sono stati sottoposti a sequestro. Tale procedura consentirà agli investigatori di effettuare ulteriori verifiche tecniche e approfondimenti utili a comprendere le esatte cause che hanno portato alla perdita di controllo della motocicletta. Le autorità invitano alla prudenza alla guida, soprattutto nelle ore notturne, mentre proseguono gli accertamenti per fare piena luce sulla tragedia che si è consumata in via San Sperato.