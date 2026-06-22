Reggio Calabria, è morto Carmelo Caridi. Minasi: “la città perde un pezzo nobile della propria storia politica”

Il senatore della Lega, Tilde Minasi, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carmelo Caridi, storico e stimato esponente politico di Reggio Calabria e padre dell’ex Senatore Antonio Caridi. “Con la triste scomparsa di Carmelo Caridi la città di Reggio Calabria perde un punto di riferimento istituzionale e un pezzo nobile della propria storia politica. Uomo di straordinario spessore, storico pilastro della Democrazia Cristiana, Carmelo ha saputo interpretare la missione pubblica con una passione e un’empatia rare, doti che lo hanno reso una delle figure più amate e rispettate dell’intero panorama reggino“, evidenzia Minasi.

Minasi: “in questo momento di dolore, mi stringo in un caloroso e affettuoso abbraccio all’ex Senatore”

“Il suo percorso, culminato con il delicato ruolo di vice Sindaco della città, resta una testimonianza indelebile di una politica d’altri tempi, fatta di ascolto, presenza e reale vicinanza ai bisogni dei cittadini. Un’attenzione, quest’ultima, che Carmelo Caridi coltivava quotidianamente anche nella sua vita professionale all’Ufficio del lavoro, dove la sua naturale disponibilità lo ha reso ben voluto da un’intera comunità. Il suo patrimonio di valori – prosegue ancora Minasi – e l’amore viscerale per la propria terra sono stati l’eredità più grande lasciata al figlio Antonio”. “In questo momento di dolore, mi stringo in un caloroso e affettuoso abbraccio all’ex Senatore e a tutta la sua famiglia, a cui rivolgo le mie più sentite e sincere condoglianze”, conclude Minasi.