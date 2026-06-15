Reggio Calabria, adesso il Pd sospende Chiarolla dal partito

“Il Partito Democratico esprime piena fiducia nel lavoro della magistratura e nel corretto svolgimento degli accertamenti giudiziari, nel rispetto delle garanzie costituzionali previste dall’ordinamento. La Commissione Provinciale di Garanzia ha già adottato i provvedimenti di propria competenza, disponendo la sospensione di Maurizio Chiarolla dall’anagrafe degli iscritti del partito, nonostante la sua tessera non fosse stata ancora rinnovata per il 2026. Ribadiamo che eventuali responsabilità hanno carattere esclusivamente personale e dovranno essere accertate nelle sedi competenti. Il Partito Democratico continuerà nel proprio impegno quotidiano a tutela della legalità”. Lo afferma in una nota il Partito Democratico di Reggio Calabria.