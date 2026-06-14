Il racket delle assunzioni all’Hitachi e l’arresto di Maurizio Chiarolla: dalla nomina nella direzione del Pd allo spot elettorale con Falcomatà, ecco i VIDEO che imbarazzano il partito

La città di Reggio Calabria è stata scossa nei giorni scorsi da un vero e proprio terremoto giudiziario che ha colpito duramente le fondamenta della politica locale e del principale partito di centrosinistra, il Partito Democratico che con Giuseppe Falcomatà ha governato la città per 12 lunghi anni dal 2014 fino alla scorsa settimana. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari Claudia Colli su esplicita richiesta del procuratore capo della Direzione Distrettuale Antimafia Giuseppe Borrelli, ha spalancato le porte del penitenziario per Maurizio Chiarolla, 48enne esponente di spicco del panorama sindacale e politico cittadino. Insieme a lui, sono finiti dietro le sbarre gli indagati Salvatore Aricò e Roberto Puglia, delineando un quadro accusatorio di eccezionale gravità per il territorio reggino.

Le accuse mosse dagli inquirenti nei confronti del noto esponente politico tracciano i contorni di una sistematica attività di estorsione mafiosa e di gestione illecita del cosiddetto racket delle assunzioni. Secondo la dettagliata ricostruzione della Squadra Mobile, Chiarolla si sarebbe servito di metodi tipicamente criminali e della forza dell’intimidazione per imporre una rete di assunzioni clientelari e forzate all’interno dello stabilimento industriale di Hitachi Rail Spa, una delle realtà produttive più significative e strategiche della Calabria. L’obiettivo era chiaro ed evidente: estromettere o piegare la concorrenza sindacale per favorire l’ingresso di lavoratori strettamente sponsorizzati e legati alla sua cerchia di influenza.

La violenza del metodo emerso dall’indagine non si è limitata alle sole pressioni verbali o alle minacce velate, ma è sfociata in gravissimi attentati incendiari perpetrati sul territorio. Gli inquirenti collegano direttamente l’attività degli indagati al rogo doloso che, nella notte tra il ventitré e il ventiquattro febbraio dello scorso anno, ha completamente distrutto le autovetture private dei sindacalisti Antonio Hanaman e Gabriele Labate, esponenti storici di Cisl e Uil. I due rappresentanti dei lavoratori avevano manifestato la ferma intenzione di intraprendere iniziative sindacali volte a garantire la trasparenza occupazionale all’interno della Hitachi, ostacolando le pretese monopolistiche di Chiarolla. A questo episodio si aggiunge un ulteriore incendio risalente al giugno dello scorso anno, che aveva preso di mira la vettura di Nunzio Blandini, manager della società Miri Spa operante in subappalto per conto di Hitachi, anch’egli reo di essersi opposto alle pesanti imposizioni del sindacalista arrestato.

Il legame innegabile con il Partito Democratico e la nomina nella direzione provinciale

L’arresto di Chiarolla non rappresenta soltanto un caso di cronaca nera o sindacale, ma si riverbera con una violenza inaudita sui vertici del Partito Democratico. Per comprendere appieno la portata della vicenda, occorre ricordare come l’indagato non fosse affatto un semplice iscritto della domenica o un militante marginale. Maurizio Chiarolla era a tutti gli effetti un fedelissimo dell’ex Sindaco Giuseppe Falcomatà, e godeva di una centralità politica indiscutibile all’interno dell’organigramma dem locale, tanto da aver ricoperto il ruolo di candidato ufficiale del centrosinistra per la presidenza della quinta circoscrizione di Reggio Centro-Sud nelle ultime tornate elettorali di poche settimane fa.

Una lunga serie di documenti ufficiali e registrazioni audiovisive smentiscono categoricamente qualsiasi narrazione volta a ridimensionare il suo ruolo istituzionale all’interno del partito, alimentata in questi giorni da dirigenti, esponenti e militanti del Pd. Esiste infatti una documentazione inequivocabile, rappresentata dal video ufficiale della sua formale proclamazione, che attesta come Chiarolla sia stato solennemente nominato e inserito all’interno della direzione provinciale del PD di Reggio Calabria. Questa nomina, ratificata davanti alle massime cariche del partito, rappresentava il coronamento di un percorso di ascesa interna basato sulla sua capacità di intercettare il consenso e di gestire ampi pacchetti di tessere e di preferenze in settori strategici del mondo del lavoro e del sindacalismo autonomo della Confsal-Fismic.

La sua presenza all’interno della direzione del PD non era quindi un fatto episodico, bensì la dimostrazione di un inserimento organico nei processi decisionali dello schieramento. Le immagini del video della sua nomina mostrano Chiarolla seduto tra i quadri dirigenti, applaudito e legittimato come una delle figure emergenti della nuova governance democratica reggina. Questo legame formale e sostanziale rende l’intera vicenda un nodo politico impossibile da sciogliere senza affrontare il tema profondo dei criteri di selezione della classe dirigente sul territorio calabrese, spazzando via ogni tentativo di minimizzazione.

Maurizio Chiarolla, il discorso di ingresso nella direzione del Pd: "io sempre di sinistra"

Il tentativo di distanziamento politico e le polemiche sulla militanza

Subito dopo la diffusione della notizia del clamoroso arresto, si è assistito a una reazione difensiva da parte dei vertici locali del partito che molti osservatori hanno definito a dir poco paradossale. Attraverso canali non ufficiali, dichiarazioni felpate e indiscrezioni fatte filtrare alla stampa, il Partito Democratico ha cercato febbrilmente di far passare l’idea che l’indagato non fosse organicamente legato alla struttura della macchina politica, tentando una frettolosa operazione di disconoscimento retroattivo. Una strategia di distanziamento che appare francamente assurda e grottesca se confrontata con la realtà dei fatti e con la storia recente della sezione locale.

Questo atteggiamento però è totalmente offensivo nei confronti dell’intelligenza altrui, denotando enorme ipocrisia e totale mancanza di trasparenza. Negare l’appartenenza di un esponente che sedeva legittimamente nella direzione provinciale del PD e che veniva esibito come punto di forza della coalizione progressista rappresenta un insulto all’evidenza dei fatti. La retorica del caso isolato o del soggetto estraneo al partito non può reggere di fronte ai verbali delle assemblee e alla stessa campagna elettorale condotta sotto i simboli ufficiali del centrosinistra.

Il dibattito sulla responsabilità politica si fa dunque stringente per l’intera dirigenza. Molti all’interno dello stesso schieramento progressista chiedono una profonda e radicale autocritica, evidenziando come la ricerca spasmodica del consenso elettorale abbia talvolta portato i vertici del partito a chiudere gli occhi di fronte a metodi di gestione del potere sindacale e territoriale quantomeno opachi. La linea ufficiale del silenzio o della smentita informale rischia di produrre un danno reputazionale ancora maggiore rispetto alla stessa inchiesta giudiziaria, minando la credibilità delle storiche battaglie sulla legalità che il partito proclama a livello nazionale.

L’amicizia con Filippo Sorgonà, l’estremista-dg nominato da Falcomatà capo ufficio stampa del Comune:

Il legame a doppio filo con Falcomatà: la recente nomina nello staff della Città Metropolitana

Il goffo tentativo del partito di prendere le distanze si scontra frontalmente non solo con i pregressi incarichi di partito, ma anche con le recentissime e inequivocabili scelte istituzionali. Ad aggravare ulteriormente la posizione politica dell’amministrazione locale vi è infatti il rapporto strettissimo con Falcomatà, un legame fiduciario e operativo che andava ben oltre la semplice militanza o l’appoggio elettorale. A dimostrazione di questa vicinanza inossidabile, basta un dettaglio che sta imbarazzando profondamente la sinistra reggina: meno di un anno fa, lo stesso sindaco della Città Metropolitana aveva deciso di premiare il sindacalista inserendolo formalmente all’interno del proprio organigramma istituzionale. La nomina nello staff firmata in prima persona da Falcomatà certifica in modo assoluto come Chiarolla non fosse affatto un corpo estraneo o un simpatizzante periferico, bensì un fedelissimo a cui affidare ruoli di diretta collaborazione nell’ente sovracomunale. Questa precisa scelta amministrativa, riletta oggi alla spietata luce dell’arresto per estorsione mafiosa, rappresenta un vero e proprio boomerang politico per il primo cittadino, rendendo ancor più fragile, pretestuosa e insostenibile la narrazione giustificazionista e di estraneità tentata nelle ultime ore dai vertici del Partito Democratico.

Inoltre il video con lo spot elettorale per la candidatura di pochi giorni fa, dimostra con immagini pubbliche quanto fosse stretto il legame tra Chiarolla e Falcomatà:

Lo spot elettorale di Maurizio Chiarolla con Falcomatà per la circoscrizione: il video

Insomma, dopo i numerosi precedenti già emersi negli scorsi anni e soprattutto l’inchiesta sul voto di scambio e i legami della cosca Araniti, in molti in città continuano a riconoscere che Falcomatà – pur non essendo capace di amministrare la città – sia comunque un “bravo ragazzo”. Di certo, però, le cronache giudiziarie di anno in anno ci restituiscono il fatto che le sue frequentazioni non siano affatto così innocenti e immacolate.

L’ironia amara del senno di poi: i post social contro il centrodestra

Un capitolo a parte, di straordinario interesse giornalistico se riletto oggi con il senno del poi, è rappresentato dall’intensa attività di comunicazione che l’indagato svolgeva regolarmente sui propri canali social ufficiali. Scorrendo le pagine Facebook del sindacalista dem, emerge un quadro di sconfortante e amara ironia che lascia sbigottiti i cittadini. Nei mesi precedenti al suo arresto, Chiarolla si era distinto per una serie di interventi pubblici particolarmente aggressivi, nei quali assumeva con disinvoltura la veste di fustigatore dei costumi e di paladino della moralità pubblica contro i propri avversari politici.

Dall’analisi dei suoi post storici emerge come l’esponente democratico si permettesse regolarmente di lanciare pesanti accuse e strali velenosi contro figure istituzionali di primissimo piano della destra e del centrodestra, tra cui il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ogni qualvolta un’indagine giudiziaria o un semplice avviso di garanzia sfiorava esponenti della maggioranza di governo, Chiarolla cavalcava l’onda dell’indignazione popolare, puntando il dito contro le presunte opacità del sistema avversario e invocando severità, dimissioni immediate e interventi drastici in nome della legalità e della tutela della cittadinanza.

La rilettura odierna di quelle dichiarazioni programmatiche, alla luce delle gravissime imputazioni di estorsione mafiosa e di attentati incendiari che lo hanno condotto in carcere, svela la profonda ipocrisia di una retorica politica usata come un vero e proprio scudo fumogeno. Chi si ergeva a giudice supremo dei comportamenti altrui sui social network era, secondo la tesi della Direzione Distrettuale Antimafia, lo stesso soggetto che pianificava incendi notturni per bruciare le auto dei colleghi sindacalisti e che utilizzava la pressione del metodo mafioso per gestire le assunzioni industriali a proprio piacimento. Questa dissociazione evidente tra la morale pubblica esibita su internet e la condotta privata contestata dai magistrati rende la vicenda un esempio da manuale di opportunismo politico.