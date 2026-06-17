“Reggina a Lotito, ci siamo”: gli ultimi aggiornamenti dal Corriere dello Sport, tra scenari e progetti

Il Corriere dello Sport, attraverso la penna del giornalista originario di Reggio Calabria Daniele Rindone, continua ad aggiornare circa le ultime sul passaggio di proprietà della Reggina al gruppo di Claudio Lotito. Prima ancora che la palla passi ad altro imprenditore, le attenzioni sulla squadra amaranto tornano ad avere carattere nazionale, dopo tre anni di assoluto anonimato. E non con piccoli trafiletti a bordo pagina, bensì con un’intera pagina dedicata alla trattativa, che è praticamente alle fasi finali. Anzi, come scriviamo da giorni, definita e solo in attesa dell’ufficialità. “Entro 48-72 ore chiuderà l’acquisto della Reggina. Sono scattati i riti preparatori del closing. Può avvenire a Roma” scrive Rindone sul Corriere dello Sport.

“Il viaggio di Francesco Cannizzaro, neo sindaco di Reggio Calabria, atteso oggi nella Capitale, non può essere casuale. E’ la missione istituzionale che fa da prassi alle transizioni. Lunedì era stato indicato giovedì (domani) come giorno plausibile per il passaggio di consegne, è solo una questione di data. Tutto si sta incanalando verso lo scenario conclusivo” aggiunge Rindone, confermando la presenza di Cannizzaro nella Capitale e non solo per la Reggina, ma anche per presenziare alla Camera, come si può evincere dal video in cui il neo Sindaco viene travolto da abbracci e applausi per la prima da Sindaco sugli scranni dell’Aula.

Un passaggio del quotidiano è anche su Rizzetta, prima di rituffarsi sull’attuale Presidente della Lazio: “sarà il tempo a chiarire il ruolo che Lotito assumerà nella Reggina, se presidente o solo proprietario. Non è ancora chiaro se acquisirà le quote con un socio o meno. Ma Lotito non è un presidente da tavola rotonda. Dall’esperienza di co-patron a Salerno è uscito scottato per vari motivi. Si conosce l’entità dell’offerta che ha fatto, balla tra 1,8 e 2 milioni, per l’acquisizione del club amaranto. Non ancora l’organigramma della società costituenda”. Anche qui conferme rispetto a quanto scriviamo su StrettoWeb da giorni: l’offerta di Lotito a Ballarino è di 1,2 milioni di euro, a cui vanno ad aggiungersi altre centinaia di migliaia di euro di debito accumulato in questi tre anni, per arrivare a circa 1,8 milioni di euro totali.

Infine, l’ultimo passaggio: “a Lotito, visto come una figura di garanzia rispetto ai nomi degli ultimi 4 anni, i reggini chiedono piazza pulita, niente più inconcludenza, un progetto ricco dopo quattro cambi di gestione dai tempi di Foti e dopo tre anni di Serie D. I sogni affondano nelle radici lontane della Serie A. Bisogna rovesciare l’onda. Serve un’epoca di ricambio profondo per la Reggina. Persa in un tempo senza tempo come la Lazio”.