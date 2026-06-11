“Reddito di Giornalanza”: l’Associazione Schierarsi torna a Reggio Calabria per urlare il suo “no” al finanziamento pubblico ai giornali

L’Associazione Schierarsi sarà presente a Reggio Calabria nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno 2026, dalle ore 16:00 alle ore 21:00, con un gazebo informativo e di raccolta firme allestito sul Corso Garibaldi – Piazza Camagna. L’iniziativa si inserisce nella campagna nazionale promossa dall’associazione per chiedere l’abolizione del finanziamento pubblico ai giornali, definito da Schierarsi “Reddito di Giornalanza”. Durante le due giornate, i cittadini potranno informarsi sui contenuti della proposta e aderire alla mobilitazione attraverso la sottoscrizione della raccolta firme.

L’obiettivo dell’iniziativa è portare all’attenzione dell’opinione pubblica il tema dell’utilizzo di risorse pubbliche a sostegno dell’editoria e promuovere una riflessione sul rapporto tra informazione, indipendenza economica e partecipazione democratica. I volontari dell’associazione saranno a disposizione dei cittadini per illustrare le finalità della campagna, distribuire materiale informativo e raccogliere adesioni a sostegno della proposta.

“Vogliamo riportare al centro del dibattito pubblico una questione che riguarda tutti i cittadini: l’utilizzo delle risorse pubbliche e il rapporto tra informazione e potere. La raccolta firme rappresenta uno strumento concreto di partecipazione democratica e di coinvolgimento diretto della cittadinanza”, dichiarano i referenti territoriali dell’associazione. L’Associazione Schierarsi invita cittadini, associazioni e realtà del territorio a visitare il gazebo, conoscere i contenuti dell’iniziativa e partecipare alla raccolta firme.