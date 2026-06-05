Proclamazione Cannizzaro, Marra (MAP): “Palazzo San Giorgio travolto dall’entusiasmo, finita l’era dell’arroganza”

Una grande partecipazione popolare ha accompagnato ieri sera, a Palazzo San Giorgio, la proclamazione ufficiale di Francesco Cannizzaro a nuovo sindaco di Reggio Calabria. La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente del Tribunale, Giuseppe Campagna, chiamato a formalizzare l’elezione del nuovo primo cittadino. Tra i presenti anche il presidente del Movimento Autonomo Popolare, Pietro Marra, che ha espresso profonda soddisfazione per quello che ha definito un momento storico per la città.

“Ieri a Palazzo San Giorgio si respirava un’aria di forte cambiamento e di immensa speranza – dichiara Pietro Marra –. Eravamo tantissimi, una folla oceanica di gente comune, giornalisti e consiglieri comunali appena eletti. Era letteralmente impossibile muoversi o raggiungere la sala al piano superiore, a testimonianza di quanto la cittadinanza abbia voluto stringersi attorno alla figura del nuovo Sindaco. Dopo la cerimonia ci siamo ritrovati tutti all’esterno, dove il Sindaco Cannizzaro ha ringraziato i presenti per la vicinanza, ricordando che questo legame dovrà continuare nel tempo perché è solo insieme che Reggio Calabria potrà finalmente rinascere”.

Secondo Marra, la presenza di cittadini, giornalisti e consiglieri comunali appena eletti rappresenta il segnale di una forte aspettativa nei confronti della nuova amministrazione e della fase politica che si apre per Reggio Calabria. Il presidente del Movimento Autonomo Popolare ha poi condiviso una riflessione maturata nel corso della giornata, sottolineando il significato politico della partecipazione registrata a Palazzo San Giorgio.

“La straordinaria partecipazione dimostra che il popolo reggino aveva un disperato bisogno di staccare la spina alla vecchia amministrazione, che specialmente negli ultimi anni ha guidato la città con palese prepotenza e arroganza. Da questo momento in poi dobbiamo guardare avanti con determinazione. La nostra città merita tantissimo e, grazie alla guida di Francesco Cannizzaro e alla nuova classe dirigente, dobbiamo pretendere il rispetto che ci spetta a livello nazionale. Reggio Calabria ha tutte le carte in regola per tornare a essere una città leader in Italia”. Per Marra, dunque, la proclamazione di Cannizzaro non rappresenta soltanto un passaggio istituzionale, ma l’avvio di una nuova stagione amministrativa e politica, accompagnata da una forte domanda di cambiamento e rilancio della città.