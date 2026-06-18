Platì piange la piccola Marisa, il cordoglio di Pietro Marra: “l’intera comunità è scossa”

La drammatica e dolorosa notizia della prematura scomparsa della piccola Marisa, la bimba di soli 3 anni strappata alla vita da un tragico e fatale incidente domestico a Platì, lascia un vuoto incolmabile e un senso di profondo sgomento nel cuore di tutti noi. Di fronte a un dramma di così vaste proporzioni, che spezza il cuore e toglie le parole, il Presidente del Movimento Autonomo Popolare, nonché già Consigliere Comunale di Platì, Pietro Marra, intende esprimere pubblicamente il proprio sentimento di assoluta vicinanza e solidarietà.

“Ci sono momenti in cui le parole appaiono fragili e insufficienti per esprimere il dolore – dichiara Pietro Marra –. L’intera comunità di Platì è profondamente scossa e avvolta da una sofferenza immane. In questa drammatica circostanza, desidero manifestare il mio più sincero, totale e affettuoso cordoglio alla famiglia della piccola e, in modo particolare, esprimere una vicinanza umana profonda, priva di ogni giudizio e carica solo di immensa compassione, alla madre, travolta da un destino oltremodo crudele. Come Movimento Autonomo Popolare, e prima ancora come cittadino legato indissolubilmente a questa terra e alla sua gente per il ruolo istituzionale ricoperto in passato – prosegue Marra – condivido il pianto e il silenzio rispettoso di tutta la cittadinanza. Platì è una comunità unita, generosa e coesa, che nei momenti di massima prova sa stringersi come una vera famiglia attorno a chi soffre. Oggi quel dolore è il dolore di tutti noi”. Il Movimento Autonomo Popolare rinnova l’abbraccio ideale ai familiari e a tutta la comunità platiese, elevando una preghiera per il piccolo angelo volato via troppo presto.