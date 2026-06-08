Pazzano in Consiglio Comunale per il rotto della cuffia: “pronti a un lavoro sullo studio dei flussi di voto, capire come è successo questo” | INTERVISTA

“Vogliamo fare un lavoro serio sullo studio dei voti, dei flussi di voto, capire come è successo questo”. Ad affermarlo, ai microfoni della stampa, Saverio Pazzano, già candidato a Sindaco e riconfermato Consigliere Comunale di Opposizione, ma questa volta per il rotto della cuffia. Neanche un seggio, per lui, fino a qualche giorno fa, stando ai primi conteggi, ma gli ulteriori e più dettagliati controlli hanno consentito a Pazzano di entrare a Palazzo San Giorgio per una manciata di voti.

“Non abbiamo l’ufficialità e quindi aspettiamo rispettosamente che ci sia questa ufficialità e l’eventuale, ci auguriamo, proclamazione. E’ chiaro anche che il dato è comunque diverso rispetto a quello che ci è stato consegnato il 25 mattina, per cui c’è stato sicuramente un serio oculato e importante lavoro dell’ufficio elettorale che noi abbiamo atteso con massimo rispetto e con la massima stima del lavoro” ha affermato Pazzano, evidenziando come abbia intenzione di effettuare un serio e oculato studio sul flusso dei voti. Di seguito l’intervista completa.