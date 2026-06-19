Occhiuto difende Meloni dopo le parole di Trump: “ingiuste e inaccettabili, offendono l’Italia intera”

“Piena solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le parole del presidente Trump sono ingiuste e inaccettabili: come ha detto Antonio Tajani, offendono l’Italia intera. Il premier ha risposto con la fermezza che il suo ruolo impone. Né lei né l’Italia mendicano nulla”. Lo afferma Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia. “Una cosa è stare con gli Stati Uniti, perché con gli Stati Uniti si sta sempre, a prescindere da chi governi, altra cosa è la destra di Trump. Quello con gli Usa è un legame fondato sui valori e sui nostri popoli, non sulla simpatia per chi siede pro tempore alla Casa Bianca”, rimarca Occhiuto.

“La destra di Trump non è la mia, né quella di Giorgia Meloni: la nostra è una destra liberale, europea, popolare. Destre come quella di Trump vanno maneggiate con cura, perché chi le abbraccia troppo finisce stritolato. Quanto accaduto oggi me ne convince ancora di più. E la risposta ferma del presidente Meloni dimostra che lo sa bene anche lei”, conclude Occhiuto.