Niente stadio, niente iscrizione: il Cosenza sventa sul gong lo scenario più nefasto? Trovata la soluzione: c’è l’impianto alternativo dove giocare

E’ andato a Messina, è andato a Catanzaro, ha risalito su è giù il Sud Italia, ma alla fine la soluzione sembra averla trovata. Dovrebbe essere scongiurato il clamoroso epilogo del Cosenza in merito a una possibile mancata iscrizione a causa della grana stadio. Com’è noto, per via di alcuni lavori, il Comune ha sospeso la concessione del “San Vito-Marulla” al club rossoblu, costretto così ad emigrare. Nei giorni scorsi, la nota della società che ha fatto gelare il sangue ai tifosi calabresi, già arrabbiati da tempo con Guarascio, che continua a prendere tempo anche rispetto alla cessione: il club ha difatti “minacciato” che in caso di assenza di un impianto, l’iscrizione sarebbe stata a rischio, paventando addirittura una ipotesi Eccellenza.

In questi giorni però, contestualmente, i vertici si sono mossi per provare a trovare una soluzione: hanno chiesto impianti alternativi e non troppo lontani, bussando al Comune di Messina per il “Franco Scoglio” e al Comune di Catanzaro per il “Ceravolo”. In entrambi i casi, però, nessuna soluzione, anche perché in Sicilia sono alle prese con aspetti burocratici legati alla riconferma del Sindaco (e a Messina si sperava anche in un ritorno al “Celeste”) e a Catanzaro sono partiti i lavori per la Tribuna dello stadio; probabilmente non saranno pronti per fine agosto, tant’è che il club giallorosso chiederà di giocare le prime due partite in trasferta.

Ma siccome l’iscrizione sta per scadere, considerando che il gong è oggi – 16 giugno – a mezzanotte, i Lupi devono muoversi. Secondo le ultime indiscrezioni, è arrivato l’ok per l’Ezio Scida di Crotone. Comune di Crotone e Cosenza Calcio hanno già l’accordo, si attende l’ultimo sì del Prefetto. Attesa l’ufficialità in giornata, Guarascio potrà presentare questo impianto come “alternativo”, scongiurando scenari nefasti, di una squadra senza stadio e dunque senza iscrizione. Cosa avrebbe significato? Scomparsa del club. Si attendono gli ultimi aggiornamenti ufficiali, mentre tiene sempre banco la questione cessione.