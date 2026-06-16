Catanzaro, partiti i lavori allo stadio “Ceravolo”. Il Sindaco detta la linea: aumento capienza, tempi e costi

A qualche settimana dalla Serie A sfiorata, il Catanzaro è già proiettato alla prossima stagione. Via l’allenatore, via il DG (già sostituito) e confermato il DS, l’attenzione si è tenuta sul campo, ma nel senso letterale del termine: ovvero, il campo dà gioco. Il Comune ha infatti annunciato l’avvio dei lavori alla Tribuna dello stadio “Ceravolo”. A dettare la linea, con alcuni dettagli a RTC Calabria, il Sindaco Nicola Fiorita: “l’investimento è di 10 milioni di euro tra la copertura della tribuna e la realizzazione della nuova curva, che potrà aumentare la capienza grazie a due formaggini laterali”.

Sui tempi: “cercheremo di procedere il più velocemente possibile, anche se i lavori pubblici hanno tempi ovunque. Io vorrei che giocassimo sempre in casa e ce la metteremo tutta, ma è probabile che la società chieda di disputare le prime due partite in trasferta. Per la prima giornata contiamo di avere la tribuna agibile e coperta almeno nel primo tratto. Questo permetterebbe di destinare la Curva Est ai nostri tifosi”.

Sulla capienza: “stiamo valutando tutti gli accorgimenti per ampliarne la capienza, che potenzialmente può superare i duemila posti. I disagi ci saranno: è escluso terminare i lavori entro il 23 agosto, ma siamo fiduciosi di poterli contenere”. Il Sindaco svela perché i lavori non sono partiti prima: in caso di Serie A, la strategia sarebbe dovuta essere diversa. “Fino alla finale di ritorno di Monza non potevamo avviare nulla perché, in caso di Serie A, sarebbe cambiato tutto. Per quel campionato servivano requisiti improrogabili e interventi urgenti, come quelli su spogliatoi e tribuna stampa” precisa.