Movida violenta a Taormina, il sindaco De Luca scrive a Meloni e Piantedosi

La rissa dell’altra notte dinanzi a una nota discoteca di Taormina accende il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida e nei pressi dei locali di intrattenimento. A intervenire è il sindaco Cateno De Luca, che ha annunciato di aver scritto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere un confronto urgente e misure immediate.

La notizia più rilevante, oltre al grave episodio avvenuto davanti al locale, è la richiesta formale del primo cittadino di aprire un tavolo con il Governo nazionale, coinvolgendo anche l’ANCI, per affrontare un tema che, secondo De Luca, non può più essere trattato come un fatto occasionale o limitato alla responsabilità dei singoli locali.

La rissa davanti alla discoteca e l’allarme sicurezza a Taormina

L’episodio avvenuto l’altra notte davanti a una nota discoteca ha riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza pubblica a Taormina, soprattutto nelle zone frequentate dai giovani e nelle aree esterne ai locali della movida. Il sindaco De Luca ha scelto di intervenire direttamente, collegando quanto accaduto a una questione più ampia: la capacità degli attuali sistemi di controllo di prevenire e gestire episodi di violenza che si verificano fuori dagli spazi interni delle attività di intrattenimento.

Nel suo intervento, il sindaco evidenzia come la situazione richieda un’azione immediata e una riflessione normativa e istituzionale. Il punto sollevato riguarda in particolare ciò che accade nelle aree immediatamente esterne ai locali, dove, secondo quanto dichiarato, troppo spesso si concentrano gli episodi più gravi.

De Luca: “Ho scritto al Presidente Meloni e al Ministro Piantedosi”

Cateno De Luca ha reso nota la propria iniziativa istituzionale, annunciando di essersi rivolto direttamente ai vertici del Governo. Il sindaco di Taormina dichiara:

“Ho scritto al Presidente Meloni e al Ministro Piantedosi.

Bisogna agire immediatamente. Non possiamo considerare quanto accaduto un episodio isolato. È evidente che il sistema di sicurezza oggi previsto non è più sufficiente ad affrontare fenomeni che si sviluppano ben oltre i confini dei locali di intrattenimento. Per questo ho chiesto formalmente un incontro urgente al Governo nazionale, coinvolgendo anche l’ANCI, per aprire un confronto concreto sulla sicurezza nelle aree della movida e nei pressi dei locali. Servono soluzioni nuove e coraggiose. Tra le ipotesi da approfondire c’è anche quella di estendere gli obblighi di vigilanza e sicurezza a carico dei gestori delle attività anche nelle aree immediatamente esterne ai locali, dove troppo spesso si verificano gli episodi più gravi. I nostri giovani hanno il diritto di divertirsi in sicurezza. Le famiglie hanno il diritto di sapere che i propri figli possono trascorrere una serata fuori senza rischiare di trovarsi coinvolti in episodi di violenza. Gli amministratori locali hanno il diritto di avere strumenti adeguati per intervenire. Nella lettera al Governo spiego chiaramente come la penso e quali decisioni vanno assunte subito”, evidenzia De Luca.

Sicurezza nella movida, il nodo delle aree esterne ai locali

Il passaggio centrale della posizione del sindaco riguarda la necessità di ripensare il sistema di vigilanza e sicurezza nei pressi dei locali. De Luca non si limita a chiedere maggiori controlli, ma pone una questione precisa: valutare l’estensione degli obblighi di sicurezza anche alle aree immediatamente esterne alle attività.

Si tratta di un punto delicato, perché sposta l’attenzione dal solo interno dei locali a tutto ciò che accade nelle zone limitrofe, spesso luogo di aggregazione prima e dopo le serate. Secondo il sindaco, il modello attuale non sarebbe più sufficiente per affrontare fenomeni che “si sviluppano ben oltre i confini dei locali di intrattenimento”.

La richiesta di un confronto con il Governo e con l’ANCI indica la volontà di trasformare il caso di Taormina in un tema nazionale, legato alla gestione della movida, alla tutela dei giovani e agli strumenti a disposizione degli amministratori locali.

Giovani, famiglie e amministratori locali: la richiesta di nuovi strumenti

Nella dichiarazione di De Luca emerge con forza anche il riferimento ai giovani e alle famiglie. Il sindaco sottolinea il diritto dei ragazzi a divertirsi in sicurezza e quello dei genitori a sapere che i propri figli possano trascorrere una serata fuori senza rischiare di essere coinvolti in episodi di violenza.

Accanto a questo, De Luca richiama il ruolo degli amministratori locali, che, a suo giudizio, devono poter contare su strumenti adeguati per intervenire. La richiesta non riguarda quindi soltanto il caso specifico della rissa, ma una revisione più ampia delle misure di prevenzione e controllo nelle aree della vita notturna.