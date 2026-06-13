Mondiali 2026, gaffe della Rai: Steve Jobs allo stadio, ma è morto da 15 anni

Non c’è grande evento senza polemiche, soprattutto se c’è di mezzo la Rai. Dopo la figuraccia della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi, la tv nazionale ha colpito ancora con i Mondiali 2026. Questa volta, sotto i riflettori finisce il TG1 con un servizio sull’inizio della Coppa del Mondo legato ai vip. “Hollywood prende forma sugli spalti Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Steve Jobs, David Beckham e Tom Cruise, mano sul cuore“. Questo il servizio andato in onda. A passare in rassegna i nomi, ce n’è uno che fa sollevare il sopracciglio: Steve Jobs, il fondatore di Apple morto da 15 anni!
L’errore riguarda uno scambio di persona con Bill Gates, co-fondatore di Microsoft inquadrato dalle telecamere. Meno grave l’errore su Brad Pitt, in realtà Rob Lowe.