Messina, sversamenti in mare. La replica di Amam: “interventi programmati”

Messina, sversamenti in mare. La replica di Amam: “rassicuriamo la popolazione che non si tratta di alcuna anomalia di funzionamento del Depuratore di Mili"

centrale amam messina

“Al fine di dare la corretta informazione ed evitare il pubblico allarme circa il contenuto delle notizie diffuse attraverso gli organi di stampa negli ultimi giorni – dichiarano l’Amministratore Unico di AMAM, Salvatore Ruello e il DG Davide Maimoneci corre obbligo dare contezza di quanto segue e di cui AMAM SpA aveva già dato ampie e immediate delucidazioni (con nota Prot. 15538 del 04/06/2026), a seguito delle Segnalazioni del Presidente della II Circoscrizione, che oggi si portano a conoscenza della popolazione. Gli eventi marosi eccezionali verificatisi a causa dell’“Uragano Harry”, che hanno danneggiato alcuni degli impianti destinati alla funzionalità del sistema fognario e di depurazione per la città di Messina, hanno comportato la realizzazione urgente di n. 18 interventi per la messa in sicurezza e in pristino del SII della città di Messina nonché la progettazione di ulteriori infrastrutture necessarie allo scopo e all’efficientamento della rete. Tra queste vi è la messa in pristino della condotta sottomarina quale scarico di emergenza nella stazione di pompaggio denominata “Zafferia”.

“Per l’avvio concreto di tale intervento si è reso indispensabile l’avvio dei “lavori di messa in sicurezza degli impianti di sollevamento fognario di Zafferia e atm [554adf]” che sono in fase di completamento. Durante l’esecuzione di tali lavori, come tecnicamente contemplato e intuibile – spiegano l’AU e il DG di AMAM – sono previsti temporanei sversamenti che comunque, ex legis, sono stati preventivamente comunicati agli Enti di controllo e all’Amministrazione Comunale (e precisamente con nota prot. n. 15538/2026 del 04/06/2026 e nota prot. n. 11168/2026 del 17/04/2026). In particolare, l’esecuzione tecnica di tali interventi comporta la necessità di sospendere temporaneamente il funzionamento dei sistemi di pompaggio per garantire la piena sicurezza delle maestranze e per eseguire le operazioni di manutenzione della vasche. Tale procedura, necessaria e contingente, può causare parziali e temporanei sversamenti di reflui nello specchio di mare compreso tra i torrenti Gazzi e Zafferia. Le descritte attività sono comunque ormai in fase di completamento e l’avvio dei “lavori di rifunzionalizzazione della condotta sottomarina in località Zafferia” [552PAF.1] è imminente giusto verbale di consegna dei lavori del ex. Art. 50 comma 6 del Dlgs. 36/23 del 21/05/2026″, evidenzia la nota.

“Rassicuriamo la popolazione che non si tratta di alcuna anomalia di funzionamento del Depuratore di Mili”

“Tanto si doveva da parte di AMAM per rettificare e rassicurare la popolazione che non si tratta di alcuna anomalia di funzionamento del Depuratore di Mili, come diffuso erroneamente con note e articoli apparsi in tal senso e che non tengono conto di quanto già oggetto di corrispondenza istituzionale, e al contempo dare assicurazione che l’esecuzione degli interventi in epigrafe garantirà la piena tutela delle acque marino-costiere”, conclude la nota.

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