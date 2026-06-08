Messina, la denuncia di Gioveni: “sversamenti fognari in mare a Contesse”

“Non si può definire diversamente – denuncia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Libero Gioveni – il contenuto di un video inedito che immortala, senza timore di smentita, ciò che Amministrazione e Amam peraltro conoscono da diverso tempo: il reiterato inquinamento del nostro mare causato dai costanti sversamenti fognari! Uno dei residenti di via Del Carmine che ha la passione della pratica subacquea – spiega Gioveni – evidentemente stanco delle rassicurazioni date in passato da Palazzo Zanca, ha deciso ieri di indossare muta e bombole riprendendo questo autentico scempio ambientale che per quanto mi riguarda non può più di certo passare in cavalleria”.

“Questo tratto di condotta si trova a 100 mt. dalla riva proprio di via del Carmine a Contesse – prosegue il consigliere – e questi sversamenti, nonostante le segnalazioni fatte dal sottoscritto e dalla Circoscrizione (le ultime di quest’ultima nel mese di marzo) insistono vergognosamente da circa 1 anno a causa del parziale funzionamento del depuratore di Mili che fa tornare indietro la fognatura trovando libero sfogo dagli sfiati della condotta. Identica condizione in sfregio all’ambiente marino si registra nella zona sud anche a Zafferia e in zona ZIR. Tutto questo è inaccettabile – conclude Gioveni – oltre per il danno ambientale in sé per il quale qualcuno dovrebbe certamente rispondere, anche perché ai cittadini di questa zona che nella stagione estiva vorrebbero usufruire di questo tratto di mare, ne viene loro impedito spudoratamente l’utilizzo”.