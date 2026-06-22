Messina, Scurria sulla Giunta Basile: “la montagna ha partorito il topolino”

“Venticinque giorni per questo. La montagna ha partorito il topolino. La nuova Giunta di Basile non rappresenta una svolta per Messina, ma l’ennesima conferma di una verità ormai sotto gli occhi di tutti. La città continua ad essere piegata alle ambizioni politiche di De Luca e trasformata in uno strumento al servizio della sua carriera politica. Non c’è più neanche il bisogno di nasconderlo. Mentre si costruiscono candidature e strategie elettorali, Messina continua ad attendere risposte sui problemi reali che riguardano cittadini, imprese e territori“. Lo afferma Marcello Scurria, consigliere comunale di Messina e già candidato sindaco del centrodestra.

Scurrria: “il futuro di Messina? A quanto pare dovrà aspettare ancora”

“Il futuro di Messina? A quanto pare dovrà aspettare ancora. Almeno un altro anno, quando la stagione delle campagne elettorali sarà finalmente alle spalle e l’amministrazione potrà tornare a occuparsi esclusivamente di Messina”, conclude Scurria.