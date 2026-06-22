Messina, Pergolizzi a StrettoWeb: “sono tranquillo, alla presidenza del consiglio voterò secondo le indicazioni del partito” | INTERVISTA

A Messina si avvicina il cambio alla guida del Consiglio comunale. Nello Pergolizzi, presidente dell’aula ancora per pochi giorni, ha risposto ai microfoni di StrettoWeb chiarendo la propria posizione in vista delle prossime scelte politiche e istituzionali. Pergolizzi, raggiunto telefonicamente, ha scelto un tono disteso e istituzionale, evitando polemiche e confermando la linea di fedeltà alle indicazioni del proprio partito, Sud chiama Nord. Il quadro che emerge è quello di una transizione interna già indirizzata, inserita in una strategia politica più ampia portata avanti dal movimento.

Pergolizzi: “alla presidenza del consiglio comunale voterò secondo le indicazioni del partito”

Il presidente del Consiglio comunale di Messina, Nello Pergolizzi, ha spiegato la propria posizione con parole nette, ribadendo la volontà di attenersi alle scelte politiche del partito. Ai microfoni di StrettoWeb ha dichiarato: “sono tranquillo, alla presidenza del consiglio comunale voterò secondo le indicazioni del partito”. Il riferimento al voto “secondo le indicazioni del partito” lascia intendere che la partita per la guida del Consiglio comunale sia inserita in un disegno politico definito, nel quale le scelte individuali vengono ricondotte alla strategia complessiva del gruppo.

Minutoli possibile presidente al posto di Pergolizzi

Uno dei passaggi centrali riguarda il nome di Massimiliano Minutoli, indicato come probabile nuovo presidente del Consiglio comunale di Messina. Alla domanda sull’eventualità che Minutoli possa prendere il suo posto, Pergolizzi ha risposto: “Minutoli presidente al posto mio? Probabilmente sì. Sud chiama Nord, il mio partito, sta portando avanti una strategia, che non sono tenuto a dire, che ha portato a delle scelte. Sono sereno, nessuna polemica”. Le parole di Pergolizzi confermano che l’ipotesi Minutoli è concreta. L’ex assessore, rimasto fuori dalla nuova composizione della Giunta, potrebbe dunque assumere un ruolo istituzionale di primo piano alla guida dell’aula consiliare, attualmente presieduta proprio da Pergolizzi.

Possibile candidatura di Pergolizzi alle elezioni regionali

Nel futuro politico di Nello Pergolizzi potrebbe esserci una candidatura alle elezioni regionali. L’ipotesi viene considerata probabile anche alla luce dell’ottima prestazione ottenuta in termini di preferenze alle comunali. Il possibile approdo nelle liste per le regionali aprirebbe per Pergolizzi una nuova fase politica, dopo l’esperienza alla presidenza del Consiglio comunale di Messina. La sua performance elettorale alle comunali rappresenta un elemento rilevante nel valutare un eventuale percorso verso un livello istituzionale più ampio. In questa prospettiva, l’uscita dalla presidenza del Consiglio non segnerebbe necessariamente un arretramento, ma potrebbe inserirsi in una diversa collocazione politica. Anche questo scenario rientra nella logica di ridefinizione dei ruoli che sta accompagnando la nuova fase amministrativa e politica di Messina.