Messina, Nino Carreri torna nella Giunta Basile: “servirò la città con impegno e dedizione”

A Messina si apre una nuova fase amministrativa anche per Nino Carreri, assessore del Comune, che questa mattina ha prestato giuramento alla presenza del sindaco Federico Basile e del Segretario comunale, dott.ssa Rossana Carrubba. Il momento istituzionale segna il ritorno di Carreri al servizio della città, dopo la conferma della fiducia da parte del primo cittadino. Carreri torna a ricoprire un ruolo nell’esecutivo comunale con un messaggio centrato su responsabilità, umiltà, impegno e dedizione. Un passaggio che arriva dopo una competizione elettorale nella quale ha raccolto quasi 500 voti, risultato che lo ha portato alla soglia del Consiglio comunale senza però consentirne l’elezione.

Il giuramento davanti al sindaco Federico Basile

Il momento formale si è svolto alla presenza del sindaco Federico Basile e del Segretario comunale dott.ssa Rossana Carrubba. Carreri ha pronunciato la formula del giuramento prevista per l’assunzione delle funzioni amministrative, dichiarando: “Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune, in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione.” Si tratta di parole che segnano l’avvio ufficiale del nuovo incarico. Il giuramento rappresenta il passaggio istituzionale con cui l’assessore assume formalmente le proprie responsabilità davanti all’amministrazione comunale e alla città. Nel caso di Nino Carreri, il giuramento assume anche un valore personale e politico, perché coincide con il ritorno in una squadra amministrativa guidata da un sindaco che, come sottolinea lo stesso assessore, gli ha confermato la propria fiducia.

“Con queste parole torno a servire la nostra città”

Dopo il giuramento, Nino Carreri ha affidato il proprio messaggio a una dichiarazione nella quale ha espresso emozione e senso di responsabilità. L’assessore ha affermato: “Con queste parole, pronunciate stamani alla presenza del sindaco Federico Basile e della Segretaria Comunale dott.ssa Rossana Carrubba, torno a servire la nostra città. Con l’emozione della prima volta, con la stessa responsabilità e con l’umiltà di sempre, torno a dire “eccomi” alla chiamata del sindaco, che mi ha confermato la sua fiducia. È un grande onore e un grande privilegio che ricambierò con impegno e dedizione”. La dichiarazione mette in evidenza il significato del ritorno nell’amministrazione comunale. Carreri parla di Messina come della città da servire e collega il nuovo incarico a un dovere pubblico da svolgere con scrupolo, coscienza e umiltà.

La fiducia del sindaco e il ruolo nella squadra amministrativa

Il riferimento alla chiamata del sindaco Federico Basile è uno dei punti centrali del messaggio di Nino Carreri. L’assessore sottolinea di aver ricevuto una conferma di fiducia dal primo cittadino e di volerla ricambiare con impegno e dedizione. Questo passaggio chiarisce il senso politico della nomina: Carreri entra nella nuova fase della Giunta comunale di Messina come componente di una squadra chiamata a proseguire il percorso amministrativo della città. La sua presenza si inserisce nel quadro della riorganizzazione dell’esecutivo comunale e della distribuzione dei ruoli definita dal sindaco. La formula “torno a dire eccomi” evidenzia una disponibilità personale e istituzionale, costruita attorno all’idea di servizio alla comunità. È una dichiarazione che punta a ribadire continuità, lealtà e senso di appartenenza al progetto amministrativo.

Quasi 500 voti e il rapporto con gli elettori

Nel suo messaggio, Nino Carreri ha rivolto anche un ringraziamento agli elettori che lo hanno sostenuto. L’assessore ha ricordato il risultato ottenuto, spiegando: “e grazie a voi: quasi 500 voti mi hanno portato alla soglia del Consiglio. Non sono bastati per l’elezione, ma hanno consolidato un rapporto di affetto e stima che mi inorgoglisce ancora oggi. Grazie di cuore Il riferimento ai quasi 500 voti raccolti rappresenta un elemento importante del suo percorso recente. Pur non essendo stati sufficienti per l’elezione in Consiglio comunale, quei consensi vengono descritti da Carreri come la conferma di un legame con la città e con una comunità di sostenitori. L’assessore non legge quindi quel risultato come una sconfitta, ma come un patrimonio politico e umano. Il rapporto di affetto e stima con gli elettori viene indicato come una base da cui ripartire nell’esercizio del nuovo incarico amministrativo.

Messina al centro del nuovo impegno di Carreri

La dichiarazione di Nino Carreri è costruita attorno a un concetto principale: il servizio a Messina. Dal giuramento alla riconoscenza verso gli elettori, il messaggio richiama costantemente la responsabilità nei confronti del Comune e della comunità cittadina. Il nuovo incarico assessoriale rappresenta per Carreri un ritorno, ma anche una ripartenza. L’emozione della “prima volta”, richiamata nella sua dichiarazione, si accompagna alla consapevolezza di un ruolo istituzionale da svolgere con responsabilità. In questa nuova fase della Giunta Basile, l’assessore si presenta con un profilo improntato alla continuità e alla disponibilità. La fiducia del sindaco, il giuramento e il ringraziamento agli elettori compongono il quadro di un incarico che Carreri promette di ricambiare con impegno quotidiano.