Messina, Liana Cannata torna in Giunta: “grande onore e responsabilità”

Liana Cannata torna ufficialmente a ricoprire il ruolo di Assessore del Comune di Messina. Il ritorno di Cannata nella Giunta Basile rappresenta un passaggio politico e amministrativo significativo per la città, perché si inserisce nella continuità del lavoro portato avanti finora e nella fiducia rinnovata da parte del primo cittadino e del leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. Al centro del messaggio diffuso da Cannata ci sono il ringraziamento verso chi ha creduto nel suo operato, il rapporto con i cittadini e la volontà di proseguire un percorso amministrativo definito importante.

Le parole di Liana Cannata dopo il ritorno in Giunta

Nel comunicare il proprio ritorno nell’esecutivo cittadino, Liana Cannata ha scelto parole improntate alla gratitudine e al senso delle istituzioni. Il primo pensiero è rivolto a quanti le hanno accordato fiducia e a chi ha sostenuto il lavoro già svolto. Un messaggio che assume anche una dimensione personale, perché richiama gli incontri avuti con molti cittadini nei giorni precedenti e la volontà di condividere pubblicamente il proprio ringraziamento. Cannata afferma: “oggi torno ufficialmente a ricoprire il ruolo di Assessore del comune di Messina e sento, prima di tutto, il bisogno di dire una parola semplice ma profonda: Grazie. Grazie a chi mi ha accordato la propria fiducia e a chi ha creduto nel lavoro portato avanti finora. Ho avuto la fortuna di incontrare molti di voi e di ringraziarvi personalmente in questi giorni, ma desideravo farlo anche qui, in questo spazio condiviso. Un ringraziamento sincero va al Sindaco Federico Basile e al leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, per la fiducia rinnovata e per l’opportunità di proseguire questo importante percorso amministrativo. Rivestire nuovamente questo ruolo è per me un grande onore. È una responsabilità che accolgo con profonda consapevolezza e con l’entusiasmo e la determinazione di sempre consapevole che la fiducia ricevuta sia il bene più prezioso da custodire”.

Il ringraziamento al sindaco Federico Basile e a Cateno De Luca

Nel messaggio di Liana Cannata, un passaggio centrale è dedicato al Sindaco Federico Basile e a Cateno De Luca, indicato come leader di Sud chiama Nord. A entrambi l’assessore rivolge un ringraziamento sincero per la fiducia rinnovata e per l’opportunità di proseguire il percorso amministrativo. Il riferimento alla fiducia assume un peso politico rilevante: il ritorno di Cannata nel ruolo di Assessore del Comune di Messina viene presentato come parte di una continuità amministrativa, fondata sul lavoro già svolto e sulla volontà di andare avanti con lo stesso impegno. La conferma nell’incarico non è descritta soltanto come un atto formale, ma come un mandato da custodire e da onorare attraverso responsabilità e presenza sul territorio.

Fiducia, responsabilità e continuità amministrativa

Le parole scelte da Liana Cannata mettono in evidenza tre concetti chiave: fiducia, responsabilità e continuità amministrativa. La fiducia ricevuta viene definita un bene prezioso da custodire, mentre il ruolo di assessore viene indicato come un grande onore e, allo stesso tempo, come una responsabilità da affrontare con profonda consapevolezza. Questo passaggio è particolarmente significativo perché chiarisce il tono della nuova fase: non una semplice ripresa dell’incarico, ma un impegno rinnovato verso la città di Messina e verso il lavoro amministrativo già avviato. L’assessore sottolinea inoltre di voler affrontare il ruolo con “l’entusiasmo e la determinazione di sempre”, elementi che rimandano alla volontà di proseguire con continuità e partecipazione.

Il rapporto con i cittadini e il valore del confronto diretto

Nel suo intervento, Liana Cannata richiama anche il rapporto con i cittadini, spiegando di aver incontrato molte persone e di averle ringraziate personalmente nei giorni precedenti. Questo riferimento restituisce una dimensione diretta e comunitaria del suo impegno politico, legata non solo alle dinamiche istituzionali ma anche al confronto con la cittadinanza.

Il ritorno nel ruolo di Assessore viene così collegato al sostegno ricevuto da chi ha creduto nel lavoro svolto finora. In questa prospettiva, il messaggio di Cannata parla a tutta la comunità messinese e valorizza il rapporto di fiducia costruito con una parte della città, indicandolo come punto di partenza per la prosecuzione dell’attività amministrativa.

Una nuova fase per l’Amministrazione comunale di Messina

Il rientro di Liana Cannata nella squadra amministrativa del Comune di Messina si inserisce nel percorso dell’Amministrazione Basile e conferma la volontà di proseguire il lavoro già impostato. Pur senza indicare nel comunicato specifiche deleghe o nuovi ambiti di intervento, il messaggio sottolinea il valore del percorso amministrativo e la disponibilità a continuare a esercitare il ruolo con responsabilità.

Per i cittadini, la notizia riguarda dunque la conferma di un profilo politico-amministrativo all’interno dell’esecutivo comunale e il rinnovo di un impegno che Cannata descrive come fondato su onore, consapevolezza, entusiasmo e determinazione.