Messina, le FOTO della processione della Madonna della Lettera

Messina ha vissuto oggi una giornata di intensa partecipazione e devozione con la tradizionale processione della Madonna della Lettera, evento religioso che richiama ogni anno migliaia di fedeli e rappresenta uno dei momenti più significativi del calendario cittadino. La celebrazione ha confermato ancora una volta il forte legame tra la comunità messinese e la sua Patrona, simbolo di fede, identità e storia locale. Al corteo hanno partecipato le autorità civili e religiose, tra cui il sindaco Federico Basile

Un patrimonio di fede e cultura custodito dalle confraternite

Alla processione hanno preso parte oltre 120 confraternite provenienti da tutta l’Arcidiocesi, veri custodi di un patrimonio religioso e culturale che continua a essere parte viva della comunità. La partecipazione di così numerose realtà associative non solo testimonia la vitalità della tradizione, ma contribuisce a mantenere vive pratiche secolari che uniscono generazioni di messinesi attorno ai valori della memoria, della condivisione e dell’appartenenza.

L’uscita del fercolo: un momento di grande emozione

Il momento più atteso della giornata è stato senza dubbio l’uscita del fercolo della Madonna della Lettera per le vie del centro città. Ogni anno, questa cerimonia rinnova un legame profondo con la comunità, suscitando emozioni che attraversano le generazioni. I fedeli hanno accompagnato il fercolo con preghiere e canti, in un percorso che trasforma le strade di Messina in un palcoscenico di devozione collettiva.

La Madonna della Lettera, simbolo di identità messinese

La festa della Madonna della Lettera rappresenta molto più di una celebrazione religiosa: è un momento in cui la città si ferma, si riconosce nella propria storia e rinnova un sentimento condiviso di fede e comunità. Le strade di Messina, gremite di devoti, hanno mostrato ancora una volta come tradizione e spiritualità possano convivere armoniosamente, rafforzando il senso di appartenenza e la continuità culturale che caratterizza la città.

Le origini antiche del culto della Madonna della Lettera

Il culto della Madonna della Lettera affonda le radici nel lontano 42 d.C., quando il Senato di Messina inviò a Gerusalemme una delegazione composta da Girolamo Origgiano, Marcello Benifacite, Ottavio Brizio e il centurione Mulè per comunicare che la città si era convertita al Cristianesimo. Secondo la tradizione, la Vergine Maria rispose con una benedizione che ancora oggi accompagna la città: “Vos et ispam civitatem benedicimus”. Questa frase, incisa alla base della statua della Madonna all’ingresso del porto, resta un simbolo di protezione e devozione per tutti i messinesi.

La diffusione del culto nel XVIII secolo

Sebbene le origini risalgano al I secolo, il culto della Madonna della Lettera si affermò in modo significativo nel XVIII secolo, grazie all’opera del monaco Gregorio Arena, che consegnò alla città una traduzione dall’arabo della lettera della Vergine Maria. Questo evento permise ai fedeli di conoscere il messaggio della Madonna e consolidò la devozione popolare, trasformando la festività in un appuntamento imprescindibile per la comunità.

Una tradizione viva e sentita dai messinesi

La celebrazione della Madonna della Lettera rappresenta oggi un momento di grande identità culturale e religiosa per Messina. La processione e le celebrazioni liturgiche testimoniano non solo la fede dei cittadini, ma anche il legame storico con la città e le sue origini cristiane. La statua della Madonna, con la scritta “Vos et ispam civitatem benedicimus”, rimane il fulcro simbolico della festività, ricordando a tutti l’importanza della protezione divina e della continuità della tradizione nella vita della città.