Messina in festa per la Madonna della Lettera: migliaia di fedeli partecipano alla storica processione

Grande emozione oggi a Messina per la tradizionale processione della Madonna della Lettera, che ha richiamato migliaia di devoti in città. La manifestazione religiosa, uno dei momenti più attesi dell’anno, ha avuto inizio da Piazza Duomo, cuore pulsante della città dello Stretto, con la partecipazione delle autorità civili e religiose, tra cui il sindaco Federico Basile, che ha guidato il corteo insieme ai rappresentanti della diocesi.

Il corteo attraversa le principali vie della città

Il corteo, seguito da migliaia di fedeli, ha percorso le principali vie di Messina, trasformando la città in un grande palcoscenico di devozione e tradizione. In testa alla processione, le autorità religiose e civili hanno accompagnato la statua della Madonna, simbolo storico e spirituale della città. La partecipazione sentita dei cittadini sottolinea quanto la festività sia radicata nell’identità collettiva e nella vita culturale di Messina, confermando il ruolo centrale della Madonna della Lettera come protettrice dello Stretto.

Le origini antiche del culto della Madonna della Lettera

Il culto della Madonna della Lettera affonda le radici nel lontano 42 d.C., quando il Senato di Messina inviò a Gerusalemme una delegazione composta da Girolamo Origgiano, Marcello Benifacite, Ottavio Brizio e il centurione Mulè per comunicare che la città si era convertita al Cristianesimo. Secondo la tradizione, la Vergine Maria rispose con una benedizione che ancora oggi accompagna la città: “Vos et ispam civitatem benedicimus”. Questa frase, incisa alla base della statua della Madonna all’ingresso del porto, resta un simbolo di protezione e devozione per tutti i messinesi.

La diffusione del culto nel XVIII secolo

Sebbene le origini risalgano al I secolo, il culto della Madonna della Lettera si affermò in modo significativo nel XVIII secolo, grazie all’opera del monaco Gregorio Arena, che consegnò alla città una traduzione dall’arabo della lettera della Vergine Maria. Questo evento permise ai fedeli di conoscere il messaggio della Madonna e consolidò la devozione popolare, trasformando la festività in un appuntamento imprescindibile per la comunità.

Una tradizione viva e sentita dai messinesi

La celebrazione della Madonna della Lettera rappresenta oggi un momento di grande identità culturale e religiosa per Messina. La processione e le celebrazioni liturgiche testimoniano non solo la fede dei cittadini, ma anche il legame storico con la città e le sue origini cristiane. La statua della Madonna, con la scritta “Vos et ispam civitatem benedicimus”, rimane il fulcro simbolico della festività, ricordando a tutti l’importanza della protezione divina e della continuità della tradizione nella vita della città.