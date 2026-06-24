Messina, la città è senza acqua: le FOTO dei lavori in corso

Dalle ore 12 è stata chiusa l’acqua a Messina a causa di interventi programmati di manutenzione e potenziamento della condotta adduttrice dell’acquedotto di Fiumefreddo, una delle infrastrutture idriche cruciali per l’approvvigionamento cittadino. La sospensione del servizio è stata disposta per consentire l’esecuzione di operazioni tecniche considerate delicate e necessarie al miglioramento della rete. Lo stop riguarda il flusso d’acqua proveniente da Fiumefreddo verso Messina e interessa la tubazione dal diametro di 1 metro. Si tratta di un’infrastruttura strategica, perché garantisce una parte fondamentale dell’approvvigionamento idrico di Messina. Per questo motivo, la chiusura temporanea può avere ripercussioni sulla distribuzione in città anche dopo la conclusione dei lavori.

Lavori sull’acquedotto di Fiumefreddo: perché è stata sospesa l’erogazione

La sospensione si rende necessaria per permettere interventi in quattro punti critici della rete. L’obiettivo è efficientare la condotta adduttrice dell’acquedotto di Fiumefreddo, migliorando il funzionamento di una struttura essenziale per il sistema idrico messinese. Gli interventi programmati riguardano attività di manutenzione e potenziamento della condotta adduttrice. La chiusura dell’acqua non è quindi legata a un guasto improvviso, ma a operazioni pianificate che richiedono l’interruzione temporanea del flusso all’interno della tubazione principale.

Stop al flusso da Fiumefreddo verso Messina per circa 10 ore

L’intervento comporterà l’interruzione temporanea del flusso d’acqua da Fiumefreddo verso Messina all’interno della tubazione dal diametro di 1 metro. Di conseguenza, alla rete idrica cittadina verrà meno il principale approvvigionamento per circa 10 ore. La durata dello stop rappresenta l’elemento più rilevante per i cittadini, perché incide direttamente sulla capacità della rete di garantire la normale distribuzione. Anche se l’interruzione del flusso principale è prevista per circa 10 ore, gli effetti sull’erogazione potrebbero non esaurirsi immediatamente con la fine dei lavori.

Possibili ripercussioni sull’erogazione dell’acqua a Messina nelle successive 48 ore

La chiusura dell’acqua a Messina potrà avere ripercussioni sulla capacità di erogazione secondo gli orari della consueta programmazione nelle successive 48 ore. La rete cittadina, infatti, dovrà fare i conti con la temporanea mancanza del principale approvvigionamento idrico proveniente da Fiumefreddo. Questo significa che, nelle due giornate successive all’intervento, la distribuzione potrebbe risentire della riduzione del flusso e dei tempi necessari al ripristino della piena funzionalità del sistema. La situazione potrà variare in base alle zone e agli orari della consueta programmazione idrica.