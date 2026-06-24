Messina, da oggi la città senza acqua per circa 48 ore. Tutte le INFO ed i DETTAGLI

Dalle ore 12 sarà chiusa l’acqua a Messina a causa di interventi programmati di manutenzione e potenziamento della condotta adduttrice dell’acquedotto di Fiumefreddo, una tra le infrastrutture idriche cittadine cruciali. La sospensione si rende necessaria per consentire delicate operazioni tecniche in quattro punti critici della rete, con l’obiettivo di efficientare l’adduttrice che garantisce una parte fondamentale dell’approvvigionamento idrico di Messina. L’intervento comporterà l’interruzione temporanea del flusso d’acqua da Fiumefreddo verso Messina all’interno della tubazione dal diametro di 1 metro. Di conseguenza, alla rete idrica cittadina verrà meno il principale approvvigionamento per circa 10 ore, con ripercussioni sulla capacità di erogazione secondo gli orari della consueta programmazione nelle successive 48 ore.

Acqua chiusa a Messina: le zone interessate e i tempi previsti

Nella giornata di oggi, mercoledì 24 giugno, l’erogazione idrica a Messina verrà garantita regolarmente in rete sino alle ore 12. Da quel momento sarà sospesa per riprendere dal tardo pomeriggio di giovedì 25 giugno, a partire dalle zone del Centro città, e poi venerdì 26, progressivamente, anche nella zona Nord. Il flusso da Torrerossa riprenderà invece appena ultimati i lavori, che dovrebbero comportare circa 10 ore di attività, in modo da consentire l’immediato riempimento dei serbatoi di accumulo principali. Questi ultimi alimentano gli ulteriori serbatoi zonali e la distribuzione capillare in tutte le aree servite.

Secondo il piano comunicato, l’acqua verrà reimmessa in flusso da Torrerossa a conclusione dei lavori, intorno alle ore 20, ma a Montesanto arriverà in nottata. Il programma di distribuzione prevede, da domani, la verifica dei livelli e l’eventuale programmazione per il graduale approvvigionamento delle diverse zone cittadine nel corso dell’intera giornata. Da venerdì, verificato il ciclo di riempimento notturno, l’erogazione potrebbe ripartire regolarmente e di ciò AMAM fornirà costante aggiornamento.

I quattro cantieri sull’acquedotto Fiumefreddo

Due cantieri saranno attivati al confine tra i comuni di Fiumefreddo e Calatabiano, uno nel comune di Taormina, nella frazione di Mazzeo, e uno nel comune di Letojanni, in prossimità dello svincolo autostradale della A18. Le operazioni riguarderanno punti ritenuti critici per il potenziamento e la manutenzione della condotta adduttrice. Nel medesimo arco temporale in cui si opererà sull’adduttrice, AMAM ha previsto ulteriori interventi manutentivi che verranno realizzati sulla rete di distribuzione idrica cittadina in assenza di flusso d’acqua in condotta. Tra questi è incluso un ulteriore step di efficientamento della distribuzione nel rione Carrubbara.

Centro e zona Nord più esposti ai disagi

L’erogazione idrica sarà regolare sino alle ore 12 in tutta la città. Dalle ore 12 verrà sospesa nella zona del Centro cittadino e della fascia nord, sia costiera sia collinare. Nella zona sud, costiera e collinare, il servizio si manterrà invece regolare o con minime riduzioni nei tempi di distribuzione, oppure nelle zone servite dall’acquedotto Fiumefreddo. Le aree che soffriranno maggiormente saranno comprese da Zafferia a Mortelle, inclusi i villaggi rivieraschi e collinari della zona centro-nord della città e i villaggi di Giampilieri, Camaro, Cataratti e Bisconte.

AMAM: supporto ai cittadini e numero dedicato h24

La macchina organizzativa di AMAM è pronta per fornire immediato e costante supporto ai cittadini e per creare il minor disagio possibile. Il piano prevede il potenziamento del sistema di acquisizione delle segnalazioni e delle richieste di supporto al numero dedicato 090.3687711, al quale otto operatori in turnazione risponderanno h24. Per far fronte alle eventuali richieste che arriveranno dai cittadini, la società ha predisposto il pronto intervento con tutte le autobotti del parco mezzi AMAM in costante carico. Inoltre, sono stati già collocati circa 20 rubinetti a disposizione degli utenti h24 per l’approvvigionamento di acqua sino al regolare ripristino della distribuzione. I rubinetti sono suddivisi in quattro punti fissi dislocati in città e collocati presso i pozzi cittadini.

I punti fissi per l’approvvigionamento idrico

I punti fissi principali, situati in zone strategiche della città, saranno quattro. Il primo si trova in Via Girolamo Savonarola, all’incrocio con Via Onofrio Gabriele, nei pressi di Piazza Castronovo. Il secondo sarà presso la sede AMAM, in Viale Giostra – Ritiro. Il terzo punto è previsto in Viale Europa, nei pressi dell’Ospedale Piemonte. Il quarto sarà in Via Principe Umberto, nei pressi del Serbatoio Torre Vittoria, all’incrocio con via Michele Amari. Queste postazioni resteranno a disposizione degli utenti per l’approvvigionamento di acqua fino al ripristino della regolare distribuzione, in particolare per supportare le aree che potrebbero subire le maggiori criticità.

L’invito ai cittadini: uso parco dell’acqua e collaborazione

Come di consueto, al di là dell’impegno pianificato da AMAM per prevenire o risolvere ogni possibile disagio, viene rivolto un invito a tutti i cittadini alla massima collaborazione. L’indicazione è quella di anticipare, ove possibile, le operazioni che necessitino di un maggior uso dell’acqua entro la giornata odierna, in modo da mantenere integre le proprie riserve sino al ripristino della regolare distribuzione. La sospensione programmata dell’acqua a Messina rientra dunque in un intervento tecnico considerato necessario per manutenzione e potenziamento dell’acquedotto Fiumefreddo, ma avrà effetti diretti sull’erogazione cittadina, soprattutto nel Centro, nella zona Nord e in alcuni villaggi. AMAM assicura aggiornamenti costanti e un piano di supporto operativo per limitare i disagi alla popolazione.