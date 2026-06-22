Messina, Iris Forami assessore a 23 anni: De Luca rilancia il progetto giovani di Sud chiama Nord

A Messina l’ingresso di Iris Forami nella nuova Giunta Basile diventa il simbolo del progetto giovani promosso da Sud chiama Nord. A sottolinearlo è Cateno De Luca, leader del movimento, che rivendica la scelta come il mantenimento di un impegno assunto durante la campagna elettorale insieme al sindaco Federico Basile. La notizia più rilevante riguarda l’età e il significato politico della nomina: Iris Forami, 23 anni e neolaureata in Economia, è stata nominata assessore con delega alle Politiche giovanili e all’impatto generazionale sulle politiche pubbliche. Secondo De Luca, si tratta di un segnale preciso nei confronti delle nuove generazioni, chiamate non solo a partecipare, ma anche ad assumere ruoli di responsabilità nelle istituzioni.

De Luca: “Iris Forami è l’assessore più giovane tra le città metropolitane d’Italia!”

Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha commentato la nomina con parole cariche di entusiasmo e coinvolgimento personale. De Luca ha dichiarato: “Iris Forami è l’assessore più giovane tra le città metropolitane d’Italia! Che bello vedere la gioia negli occhi di Iris e di sua madre. Persone vere, emozionate. Lo ammetto: quel momento ha emozionato anche me. Durante la campagna elettorale lo avevamo detto chiaramente, di comune accordo con il sindaco Federico Basile: il progetto giovani nato con le liste Cateno per i giovani e De Luca sindaco di Sicilia avrebbe avuto una rappresentanza nella nuova giunta Basile. E così è stato! Oggi Iris Forami (23 anni, neolaureata in economia!) è stata nominata assessore con delega alle Politiche Giovanili e all’impatto generazionale sulle politiche pubbliche. Un segnale preciso: ai giovani bisogna dare spazio, fiducia e responsabilità. Ringrazio tutte le ragazze e tutti i ragazzi che hanno vissuto questa esperienza insieme a me. Hanno visto cosa significa stare tra la gente, ascoltare i territori e fare politica sul campo. Il progetto giovani oggi entra nelle istituzioni con ancora più forza. Un grazie speciale ad Albert Finocchiaro, coordinatore delle due liste, per il grande lavoro fatto dietro le quinte e per essere stato un esempio per tanti giovani. Questo è solo l’inizio: lo stesso modello di valorizzazione dei giovani sarà al centro del progetto De Luca sindaco di Sicilia per le prossime sfide regionali”.

La delega alle Politiche giovanili e all’impatto generazionale

A Iris Forami viene affidata la delega alle Politiche Giovanili e all’impatto generazionale sulle politiche pubbliche. È un incarico che guarda direttamente al rapporto tra amministrazione comunale e nuove generazioni, ma anche alla necessità di valutare come le scelte pubbliche incidano sul futuro dei giovani. La delega all’impatto generazionale assume un significato particolare perché sposta l’attenzione dalle politiche giovanili intese come settore specifico a una visione più trasversale. In questa prospettiva, ogni decisione amministrativa può essere letta anche in base agli effetti che produce sulle generazioni più giovani. La nomina di una assessora di 23 anni in questo ambito rafforza il messaggio politico lanciato da Sud chiama Nord: non parlare soltanto dei giovani, ma affidare ai giovani ruoli concreti dentro le istituzioni.

Il progetto giovani nato in campagna elettorale

Nel suo intervento, Cateno De Luca richiama esplicitamente il percorso nato durante la campagna elettorale con le liste Cateno per i giovani e De Luca sindaco di Sicilia. Secondo il leader di Sud chiama Nord, era stato detto chiaramente, di comune accordo con il sindaco Federico Basile, che quel progetto avrebbe avuto una rappresentanza nella nuova Giunta Basile. La nomina di Iris Forami viene quindi presentata come la concretizzazione di un impegno politico. Non un gesto simbolico isolato, ma il risultato di una scelta annunciata e poi tradotta in un incarico istituzionale. Per De Luca, il progetto giovani ha già avuto un valore formativo durante la campagna elettorale, perché ha permesso a ragazze e ragazzi di stare tra la gente, ascoltare i territori e fare politica sul campo. Ora, con l’ingresso in Giunta, quel percorso entra nelle istituzioni con maggiore forza.

Il ruolo di Federico Basile nella scelta della nuova assessora

La nomina di Iris Forami si inserisce nella composizione della nuova Giunta comunale di Messina guidata dal sindaco Federico Basile. De Luca sottolinea che la scelta era stata condivisa con il primo cittadino già durante la campagna elettorale, confermando la volontà di dare rappresentanza al progetto giovani dentro l’esecutivo. Il ruolo di Basile è centrale perché la Giunta rappresenta lo strumento attraverso cui l’amministrazione comunale traduce le priorità politiche in azione amministrativa. L’inserimento di Forami nella squadra consente quindi di collocare le Politiche giovanili e l’impatto generazionale tra gli ambiti formalmente riconosciuti nel nuovo assetto. La scelta rafforza anche l’immagine di una Giunta costruita non solo su esperienze consolidate, ma anche sull’ingresso di nuove generazioni chiamate a portare prospettive diverse nella gestione della cosa pubblica.

“Ai giovani bisogna dare spazio, fiducia e responsabilità”

Il passaggio più forte della dichiarazione di Cateno De Luca è il richiamo alla necessità di dare ai giovani spazio, fiducia e responsabilità. La nomina di Iris Forami viene interpretata proprio come un atto concreto in questa direzione. Nel dibattito politico, il coinvolgimento dei giovani viene spesso evocato come principio generale. In questo caso, De Luca rivendica una scelta amministrativa precisa: inserire una giovane di 23 anni in Giunta e affidarle una delega coerente con il percorso politico che l’ha portata fino alle istituzioni. Il messaggio guarda anche alle prossime sfide politiche. La valorizzazione dei giovani, nelle parole del leader di Sud chiama Nord, non si esaurisce nella Giunta messinese, ma diventa parte di un modello da riproporre su scala regionale.

Il ringraziamento ad Albert Finocchiaro e ai giovani delle liste

Nel suo intervento, De Luca ringrazia tutte le ragazze e tutti i ragazzi che hanno vissuto l’esperienza delle liste giovani insieme a lui. Il leader di Sud chiama Nord richiama il valore della politica vissuta sul campo, tra la gente e nei territori, come momento di crescita e formazione per una nuova generazione di militanti e amministratori. Un ringraziamento particolare viene rivolto ad Albert Finocchiaro, coordinatore delle due liste, per il lavoro svolto dietro le quinte e per il ruolo di esempio nei confronti di tanti giovani. Questo passaggio allarga il significato della nomina di Iris Forami: non si tratta soltanto di una scelta individuale, ma del riconoscimento di una rete politica giovanile che ha partecipato alla campagna elettorale e che ora trova rappresentanza nella Giunta Basile.