Messina, incidente a Torre Faro: l’avvocato rinuncia alla difesa del giovane arrestato

Dovrà affidarsi a un altro difensore Alessandro Mondo, il 19enne arrestato dalla Polizia municipale con l’accusa di omicidio stradale dopo l’incidente avvenuto a Torre Faro, in cui ha perso la vita la 16enne Giulia Scimone. La novità più rilevante riguarda la posizione difensiva del giovane. L’avvocato Salvatore Silvestro, indicato in un primo momento come suo legale, ha infatti depositato nella tarda serata di ieri una rinuncia al mandato difensivo. Una decisione che impone ora al 19enne di individuare un nuovo avvocato per affrontare le successive fasi della vicenda giudiziaria. Il caso resta al centro dell’attenzione cittadina per la gravità dell’accaduto e per la giovane età della vittima, travolta e uccisa domenica sera in via Circuito.

Alessandro Mondo arrestato per omicidio stradale

Il provvedimento nei confronti del 19enne è scattato dopo l’incidente mortale. La contestazione formulata nei suoi confronti è quella di omicidio stradale, reato ipotizzato in relazione alla morte di Giulia Scimone. L’elemento centrale dell’accusa riguarda la dinamica indicata: il giovane avrebbe travolto la 16enne mentre era alla guida della moto da enduro e mentre stava eseguendo una manovra descritta come “impennava”. La vicenda giudiziaria è ora destinata a proseguire con un nuovo passaggio sul piano difensivo, dopo la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato inizialmente indicato come legale del 19enne.

La rinuncia al mandato dell’avvocato Salvatore Silvestro

Nella tarda serata di ieri, l’avvocato Salvatore Silvestro ha depositato una rinuncia al mandato difensivo. Il professionista era stato indicato in prima battuta come legale di Alessandro Mondo. La rinuncia comporta la necessità, per il 19enne, di affidarsi a un altro difensore. Si tratta di un passaggio procedurale rilevante in una vicenda che presenta profili giudiziari particolarmente delicati, considerata l’accusa di omicidio stradale e la morte di una ragazza di appena 16 anni. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, il dato certo è che il giovane dovrà essere assistito da un nuovo legale nelle successive fasi del procedimento.

Comunità scossa per la morte della 16enne Giulia Scimone

La morte di Giulia Scimone ha provocato profonda commozione. La vittima aveva solo 16 anni ed è stata travolta e uccisa in una serata che si è trasformata in tragedia nel cuore di Torre Faro. Il caso ha colpito per la giovane età della ragazza e per le circostanze dell’incidente. La contestazione di omicidio stradale nei confronti del 19enne e la ricostruzione della dinamica hanno alimentato l’attenzione attorno alla vicenda. La rinuncia al mandato da parte dell’avvocato inizialmente indicato come difensore rappresenta ora un nuovo sviluppo nel percorso giudiziario seguito all’incidente mortale.