Messina, il dramma di Giulia e il gesto che commuove: “le ho stretto la mano fino all’ultimo respiro”

La notte di Torre Faro è stata segnata da un dramma che ha lasciato Messina senza fiato: la morte di Giulia Scimone, 16 anni, rimasta vittima di un pauroso incidente stradale. Un dramma improvviso, che ha spezzato una giovane vita e scosso profondamente l’intera comunità. Attorno a lei, in quei momenti concitati, si è radunato un piccolo gruppo di persone tra soccorritori e passanti. È lì che si è consumata una scena destinata a rimanere impressa nella memoria di chi era presente: una ragazza coetanea, sconosciuta alla vittima, si è avvicinata e le ha stretto la mano fino all’ultimo istante. Un gesto che oggi emerge come uno dei pochi spiragli di umanità in una vicenda segnata dal dolore.

Il messaggio del padre: “una vita cambiata per sempre”

Il padre della ragazza ha affidato ai social parole cariche di dolore e consapevolezza, riportando anche il messaggio scritto dalla figlia dopo la tragedia. “Non voglio al momento pronunciare una sola parola sul ragazzo. Dico solo che lui ha ucciso Giulia Scimone, 16 anni, ma ha un po’ anche ucciso una parte di un’altra Giulia, mia figlia, coetanea di quella ragazza, pure a lei fino a quel tragico momento sconosciuta. Non era neppure lontanamente immaginabile che mia figlia potesse trovarsi a stringere la mano con le lacrime che scendevano incontrollate ad un’altra Giulia stesa lì per terra morente. Credo possano rendere bene la situazione le parole che in questa notte in cui è impossibile prendere sonno di getto Giulia ha voluto scrivere”, evidenzia l’uomo.

“Ti ho stretto la mano”: il testo che racconta gli ultimi istanti

Tra i messaggi riportati, emerge anche il testo scritto dalla ragazza che ha assistito la vittima, un racconto diretto, senza filtri, che restituisce la drammaticità di quei momenti. “Ti ho stretto la mano. Non ti conoscevo, ma non ti dimenticherò. A te. Non ci conoscevamo. Non so quale fosse il tuo sogno più grande, cosa stessi studiando, quale canzone ascoltassi in macchina o quale fosse il tuo posto preferito nel mondo. So solo che avevi la mia stessa età. E il mio stesso nome. Fino a poche ore fa stavi vivendo una serata qualunque con le tue amiche. Una serata che speravamo sarebbe finita con un sorriso, con un “ci vediamo domani”, con un abbraccio prima di tornare a casa. Invece il destino ha deciso diversamente. Quando ti ho vista a terra, il tempo si è fermato. C’erano tante persone intorno a te, ma quasi nessuno trovava il coraggio di avvicinarsi. Io non potevo lasciarti lì, da sola. Mi sono inginocchiata accanto a te, ti ho preso la mano e l’ho stretta con tutta la forza che avevo. Ti parlavo, anche se non sapevo se riuscissi a sentirmi. Dentro di me pregavo, con gli occhi pieni di lacrime, chiedendo a Dio di non portarti via”.

“Per un momento mi sembrava che tu fossi ancora lì con me. Sentivo la tua mano rispondere alla mia e continuavo a ripeterti che non eri sola. Poi, lentamente, ho sentito quella mano lasciarsi andare, e tutto ciò che avevo attorno a me di colpo svanì, le macchine che passavano, i pianti, le urla… tutto questo divenne un sottofondo che non riuscivo più a sentire. È una sensazione che porterò dentro per tutta la vita. Non dimenticherò mai il tuo volto, quel silenzio, quando arrivò tuo padre. Correndo verso di noi con gli occhi pieni di disperazione. Mi ha stretto forte le mani e, con una voce che non smetterò mai di sentire nella mia testa, mi ha chiesto: “È ancora qui con noi?” In quel momento mi si è spezzato il cuore. Non riuscivo a parlare. Ho solo abbassato lo sguardo verso di te, mentre le lacrime scendevano senza riuscire a fermarsi. Non esistono parole per descrivere il dolore di un padre davanti a sua figlia. Ho capito che alcune immagini non ti abbandonano più. Voglio parlare a tutti voi che state leggendo. La vita è terribilmente fragile. Usciamo di casa convinti che torneremo poche ore dopo. Salutiamo i nostri genitori, i nostri amici, le persone che amiamo, pensando che ci sarà sempre un domani. Ma a volte un domani non arriva”, evidenzia.

“Gli incidenti stradali non sono numeri da leggere in un titolo di giornale. Sono ragazzi e ragazze che avevano ancora tutta la vita davanti. Sono famiglie distrutte in pochi secondi. Sono amici che aspettano un messaggio che non arriverà mai. Sono padri che corrono disperati chiedendo se la loro bambina sia ancora viva. Basta una distrazione, un secondo, uno sguardo al telefono, Qualche chilometro orario in più, E una vita può spezzarsi per sempre. Vi chiedo una sola cosa, Guidate con prudenza. Rallentate. Rispettate ogni persona che incontrate sulla strada, perché dietro ogni volto c’è una famiglia che aspetta qualcuno a casa. E se un giorno vi troverete davanti a una persona che sta lottando tra la vita e la morte, non voltatevi dall’altra parte, Forse non potrete salvarla, Ma potrete fare una cosa immensamente importante: farle sentire che non è sola. Io non sono riuscita a cambiare quello che è successo. Ma spero che, almeno per quei minuti in cui ho stretto la tua mano, tu abbia sentito che accanto a te c’era qualcuno che non ti avrebbe mai lasciata sola. Riposa in pace, piccola. Da oggi porterò il tuo ricordo nel cuore, anche se ci siamo incontrate solo per un istante. Perché certe persone, pur entrando nella nostra vita per pochi minuti, ci cambiano per sempre”, conclude.

Una tragedia che lascia una comunità sotto shock

L’incidente stradale di Torre Faro diventa così non solo cronaca di una morte improvvisa, ma anche il racconto di un gesto umano che ha attraversato il dolore. Da un lato la perdita di Giulia Scimone, dall’altro la testimonianza di chi ha scelto di restare accanto a lei fino alla fine. Messina resta ora sospesa tra lutto e riflessione, mentre queste parole continuano a circolare come monito sulla fragilità della vita e sulla responsabilità di ogni istante trascorso sulla strada.