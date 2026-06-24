Messina, grave incidente in autostrada dopo il concerto di Geolier. L’artista sui social: “la vita è troppo preziosa”

Geolier ha affidato ai social un messaggio di cordoglio e riflessione dopo aver appreso dell’incidente stradale avvenuto ieri sera al ritorno da Messina, dopo il concerto. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l’artista ha espresso vicinanza alle persone coinvolte e ha invitato tutti alla prudenza. “Ho saputo stamattina dell’incidente stradale di ieri sera al ritorno da Messina”, si legge nel post condiviso dal cantante. “Non riesco a non pensare a quanto la vita sia fragile. Non ci sono parole giuste in questi momenti”, rimarca.

Geolier ha voluto sottolineare quanto tragedie simili lascino sgomento e silenzio

Parole semplici ma cariche di dolore, con cui Geolier ha voluto sottolineare quanto tragedie simili lascino sgomento e silenzio. L’artista ha poi rivolto un appello ai suoi follower: “vi prego state attenti, la vita è troppo preziosa”. Il messaggio si chiude con un pensiero spirituale per le vittime e per le persone colpite dall’accaduto: “Ho fatto una preghiera per loro, fatela anche voi”, accompagnato da un cuore spezzato e da una colomba.