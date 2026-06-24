Messina, drammatico incidente in autostrada: auto si schianta contro un bus con a bordo fan di Geolier, un morto e una bimba ferita

Un drammatico incidente è avvenuto in nottata, alle 2:20, sull’autostrada Messina-Catania, dove un giovane di 40 anni, è morto in seguito allo scontro con un autobus, all’interno della galleria Taormina, che trasportava spettatori di rientro dal concerto di Geolier tenutosi a Messina. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una bambina, che ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata al Policlinico di Catania per ricevere le cure necessarie. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni né sulla dinamica esatta dell’incidente. Sul posto la Polizia Stradale di Giardini Naxos.

Disagi alla circolazione nei pressi dello svincolo di Taormina

A seguito del grave incidente, il Cas ha disposto per diverse ore l’uscita obbligatoria allo svincolo di Taormina per i veicoli diretti a Catania. Il provvedimento si è reso necessario per consentire la gestione dell’emergenza e le attività successive al grave incidente mortale. La chiusura temporanea e la deviazione del traffico hanno provocato ripercussioni sulla circolazione. Si registrano ancora lunghe file di veicoli, anche se l’autostrada è stata riaperta.