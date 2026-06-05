Messina, Debora Buda (Fdi): “il terzo seggio alla Lega, il mio impegno prroseguirà”

Debora Buda interviene sui social dopo l’esito della competizione elettorale e commenta l’assegnazione del terzo seggio che, secondo quanto da lei riportato, sarebbe andato alla Lega per una differenza di lista molto ridotta. La notizia più rilevante riguarda proprio il passaggio decisivo nella distribuzione dei seggi: il terzo posto che Fratelli d’Italia puntava a ottenere sarebbe stato attribuito al partito alleato per uno scarto minimo. Nel suo messaggio, Buda non nasconde il rammarico per un risultato maturato sul filo dei voti, ma sceglie di trasformare l’esito della tornata elettorale in un punto di ripartenza. L’esponente di Fratelli d’Italia rivendica infatti le oltre 1.100 preferenze ottenute e annuncia la volontà di proseguire il proprio impegno politico anche al di fuori del Consiglio Comunale.

Debora Buda commenta il risultato elettorale sui social

Il messaggio pubblicato da Debora Buda arriva in una fase ancora segnata dall’attenzione sui risultati e sull’attribuzione dei seggi. L’esponente di Fratelli d’Italia scrive: “purtroppo, dai risultati attualmente disponibili, sembra che il terzo seggio spettante al nostro partito, Fratelli d’Italia, sia stato assegnato alla Lega per una differenza di lista davvero minima. “è stata una competizione elettorale intensa e appassionante, vissuta fino all’ultimo voto. Un’esperienza che mi ha permesso di conoscere e apprezzare tantissime persone straordinarie, alle quali va il mio più sincero ringraziamento. In questi mesi abbiamo costruito un gruppo affiatato, competente e animato da autentico spirito di servizio, che continuerà a lavorare nell’interesse della nostra comunità. Il risultato ottenuto — oltre 1.100 preferenze — non rappresenta un punto di arrivo mancato, ma il punto di partenza di un nuovo ed entusiasmante percorso politico che proseguirà, con ancora maggiore impegno, anche al di fuori del Consiglio Comunale. Grazie a tutti per la fiducia, il sostegno e l’affetto dimostrati. La fiamma non si spegne”.