Messina, concluse le verifiche a Palazzo Zanca: la Lega ottiene due seggi in Consiglio comunale | NOMI

La Lega ottiene due seggi al Consiglio comunale di Messina. La comunicazione arriva dall’ufficio stampa della Lega per Salvini premier di Messina, che annuncia l’esito delle operazioni legate alla verifica dei voti di lista presso il seggio centrale. Secondo quanto riportato nella nota, i due seggi a Palazzo Zanca risultano attribuiti ad Amalia Centofanti e Cosimo Oteri.

Lega a Palazzo Zanca con due seggi

La nota dell’ufficio stampa della Lega per Salvini premier di Messina annuncia testualmente: “La Lega ottiene due seggi al Consiglio comunale di Messina. A seguito delle operazioni sulla verifica dei voti di lista, presso il seggio centrale, risultano attribuiti alla Lega due seggi a Palazzo Zanca per Amalia Centofanti e Cosimo Oteri”. Il passaggio conferma l’attribuzione di due posti nel nuovo consiglio comunale e indica i nomi dei consiglieri eletti. Amalia Centofanti e Cosimo Oteri rappresenteranno quindi la Lega a Messina all’interno dell’aula consiliare di Palazzo Zanca.

Verifica dei voti di lista al seggio centrale

L’attribuzione dei due seggi arriva a seguito delle operazioni sulla verifica dei voti di lista. Il procedimento si è svolto presso il seggio centrale, passaggio determinante per definire la distribuzione dei posti nel nuovo consiglio comunale. Proprio l’esito di questa verifica ha consentito di assegnare alla Lega due seggi. La precisazione assume un rilievo particolare perché riguarda la fase conclusiva e formale del percorso elettorale, quella in cui i risultati vengono controllati e tradotti nella composizione dell’assemblea cittadina.

La soddisfazione della Lega per il risultato

Nella nota viene sottolineata “la grande soddisfazione per l’attribuzione dei due seggi e per l’impegno di tutti i candidati della lista della Lega che ha permesso di raggiungere questo risultato per il nuovo Consiglio comunale”. Il partito evidenzia quindi non solo l’esito finale, ma anche il lavoro collettivo svolto dai candidati della lista. Il risultato viene presentato come il frutto di un impegno comune, capace di portare la Lega a ottenere una rappresentanza nel nuovo consiglio cittadino.

Un risultato rivendicato dal partito dopo le verifiche elettorali

Il comunicato della Lega per Salvini premier di Messina chiude una fase importante del percorso elettorale, quella delle verifiche e dell’attribuzione formale dei seggi. Il partito rivendica il risultato ottenuto e lo collega all’impegno dell’intera lista.

La presenza di due consiglieri della Lega a Messina rappresenta il punto centrale della nota. Per il nuovo Consiglio comunale, l’attribuzione dei seggi ad Amalia Centofanti e Cosimo Oteri segna l’ingresso ufficiale del partito nella nuova assemblea di Palazzo Zanca.