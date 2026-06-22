Messina, De Luca alla presentazione della Giunta comunale: “risultati riconosciuti a livello nazionale, ora puntiamo alle regionali”

Durante la presentazione della nuova Giunta comunale di Messina, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, ha rivolto gli auguri alla squadra amministrativa e ha colto l’occasione per tracciare una linea politica che va oltre i confini cittadini. Il messaggio più rilevante, per Messina e per la Sicilia, è chiaro: i risultati ottenuti dall’amministrazione Basile vengono rivendicati come un modello riconosciuto a livello nazionale e ora l’obiettivo politico diventa l’intera regione. Il passaggio assume un peso particolare perché arriva nel momento in cui la nuova Giunta prende forma e si prepara a proseguire il percorso amministrativo avviato negli anni scorsi. Per De Luca, la città dello Stretto rappresenta il punto di partenza di un progetto più ampio, costruito attorno all’esperienza amministrativa messinese e alla prospettiva di una Sicilia civica, progressista e autonomista.

Gli auguri alla nuova squadra e il richiamo al valore della politica

Nel suo intervento, Cateno De Luca ha fatto gli auguri alla nuova Giunta e ha parlato “con emozione”, soffermandosi sul significato dell’azione politica e sul valore dei risultati raggiunti. Il leader di Sud chiama Nord ha dichiarato: “la politica deve migliorare le cose che hai. Abbiamo alzato l’asticella sempre di più e Basile ha rotto l’incantesimo: un sindaco confermato per la seconda volta. Otto anni equivale a tre vite in politica”.

“La partita è a due tempi”: Messina come primo risultato, la Sicilia come nuova meta

La parte più politica dell’intervento arriva quando Cateno De Luca allarga il ragionamento oltre Messina e definisce il percorso come una partita ancora in corso. Il leader di Sud chiama Nord ha affermato: “La partita è a due tempi: abbiamo vinto il primo tempo. Ora c’è il secondo tempo. L’obiettivo è Messina ed è la Sicilia. In politica si vince quando si ottengono risultati. Messina ha raggiunto dei risultati riconosciuti a livello nazionale. Adesso tutti insieme abbiamo il dovere di perseguire la meta: una Sicilia civica, progressista e autonomista”.

Sud chiama Nord rilancia il progetto per la Sicilia

Il riferimento a una Sicilia civica, progressista e autonomista rappresenta il cuore della visione politica rilanciata da Cateno De Luca durante la presentazione della Giunta comunale di Messina. L’obiettivo non è soltanto amministrare la città, ma utilizzare il modello messinese come esperienza da portare su scala regionale. Per Sud chiama Nord, Messina diventa quindi il laboratorio politico da cui partire. Il richiamo alla “processione partita nel 2018” conferma la volontà di presentare il percorso come una costruzione progressiva, iniziata anni fa e ancora in movimento. La nuova Giunta, in questa prospettiva, non è un punto di arrivo, ma una tappa di un cammino più lungo. De Luca insiste anche su un aspetto interno al gruppo: nessuno, in questa fase, deve sentirsi “premiato o non premiato”. Il messaggio riguarda la tenuta della squadra e la necessità di evitare letture personali dei ruoli assegnati. Per il leader di Sud chiama Nord, l’essenza del percorso sta nella strategia complessiva e nella capacità di guardare alla meta finale.

Messina al centro della strategia politica di De Luca

Il ruolo di Messina resta centrale nell’intervento di Cateno De Luca. La città viene descritta come il luogo in cui il progetto politico ha dimostrato la propria capacità amministrativa, ottenendo risultati che il leader definisce riconosciuti a livello nazionale. È da questo punto che De Luca costruisce il collegamento con la Sicilia, trasformando l’esperienza locale in un modello da proporre oltre lo Stretto. Il messaggio rivolto ai cittadini e alla nuova squadra è quello di proseguire lungo una traiettoria già avviata. La conferma di Federico Basile, il consolidamento della squadra e la presentazione della nuova Giunta diventano tasselli di una strategia che guarda al governo della città ma anche alla competizione politica regionale. In questa chiave, Sud chiama Nord rafforza la propria identità: un movimento che parte dai territori, rivendica risultati amministrativi e punta a costruire una proposta politica più ampia.