Messina: conclusi i lavori alla condotta di Fiumefreddo, torna l’acqua nelle case | DETTAGLI

Conclusi con successo i lavori in tutti i cantieri allestiti simultaneamente da AMAM Messina, per efficientare la condotta adduttrice da Fiumefrreddo e la rete cittadina, nei punti critici individuati in diverse zone. In nottata i serbatoi principali si sono riempiti regolarmente e si è appena dato avvio a una prima ridotta erogazione nelle zone del Centro città. Da domani il graduale ritorno alla regolare distribuzione in tutte le zone cittadine servite.

Messina, AMAM porta al suo attivo una ventina di interventi eseguiti con successo in contemporanea

AMAM porta al suo attivo una ventina di interventi eseguiti con successo in contemporanea: ben 10 per ottimizzare la funzionalità dell’adduttrice principale: quasi al confine tra Calatabiano e Fiumefreddo (6 perdite in punti diversi e un efficientamento dello scarico n°6) e a Taormina-Mazzeo (3 perdite in diversi punti della zona collinare) e quasi altrettanti realizzati in città. Particolarmente complessi gli interventi sulla condotta e sulle reti e gli impianti, che hanno impegnato oltre 80 unità tra tecnici, operatori a supporto della popolazione, dirigenza e comunicazione.

A incidere sulla pianificazione dei tempi, nonostante la competenza delle maestranze impegnate nelle tante operazioni programmate ed eseguite sui luoghi, sono stati l’orografia accidentata in cui sono stati attivati i cantieri, la profondità degli scavi e la particolare attenzione da prestare per eseguire le riparazioni in sicurezza dell’adduttrice; ma anche in città i tempi previsti per il completamento dei lavori ha subito ritardi dovuti all’alimentazione elettrica che ha presentato continue interruzioni e disfunzioni, rallentando le operazioni in corso nelle aree cittadine interessate dalle attività di AMAM.

Presiti a supporto della popolazione di Messina

Sino a totale regolarizzazione del servizio di distribuzione idrica, comunque, saranno attivi h24 il servizio di Pronto intervento raggiungibile al numero 090.3687711 e i punti fissi di erogazione a disposizione dell’utenza, ubicati come nei box pubblicati sul sito www.amam.it e sulle pagine social di AMAM. Il piano di AMAM prevede il potenziamento del sistema di acquisizione delle segnalazioni e delle richieste di supporto al Numero dedicato 090.3687711, cui 8 operatori in turnazione risponderanno h24

Per far fronte alle eventuali richieste che verranno dai cittadini, peraltro, la società ha predisposto il pronto intervento con tutte le autobotti del parco mezzi AMAM in costante carico e ha collocato circa 20 rubinetti a disposizione degli utenti h24 per approvvigionamento di acqua sino al regolare ripristino della distribuzione, suddivisi in 4 punti fissi dislocati in città, collocati presso i pozzi cittadini.

I punti fissi principali, situati in zone strategiche della città, saranno 4:

Via Girolamo Savonarola, incrocio Via Onofrio Gabriele (pressi Piazza Castronovo); Sede AMAM, Viale Giostra – Ritiro; Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte; Via Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria (incrocio con v. Michele Amari)

Come di consueto, al di là dell’impegno pianificato da AMAM per prevenire o risolvere ogni possibile disagio, si fa “invito a tutti i cittadini sin d’ora alla massima collaborazione e a fare uso parco della risorsa idrica, in modo da tesaurizzare le proprie riserve sino al ripristino della regolare distribuzione”.