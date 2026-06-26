Messina, completata la manutenzione del sentiero “Coda di Volpe” tra Oliveri e il Santuario di Tindari

La Città Metropolitana di Messina ha concluso gli interventi di scerbatura e pulizia lungo 1.600 metri del percorso all’interno della Riserva Naturale Orientata Laghetti di Marinello

Sentiero Coda di Volpe

Sono state ultimate le attività di manutenzione del sentiero “Coda di Volpe”, uno degli itinerari naturalistici e di pellegrinaggio più suggestivi del territorio messinese, che collega Oliveri al Santuario di Tindari, nel territorio di Patti. Gli interventi, realizzati dalla Città Metropolitana di Messina nell’ambito del programma di cura e manutenzione della rete escursionistica locale, hanno riguardato la rimozione della vegetazione infestante e la pulizia del tracciato, con l’obiettivo di mantenere adeguati livelli di decoro, sicurezza e percorribilità del percorso. Il sentiero rappresenta uno dei collegamenti più caratteristici tra la costa di Marinello e il promontorio di Tindari: il tracciato, con fondo misto in pietra e sterrato, attraversa la macchia mediterranea e conserva la sua storica funzione di collegamento verso il Santuario della Madonna del Tindari.

Un itinerario di particolare valore paesaggistico e ambientale, frequentato da pellegrini, escursionisti e visitatori che scelgono di attraversare uno degli angoli più suggestivi del territorio.
Le operazioni sono state eseguite dagli operatori Francesco Calabrese e Tindaro Di Natale, personale interno della VI Direzione “Ambiente”, incardinato nei Servizi di Ingegneria territoriale, sotto la direzione del dirigente Giovanni Lentini e il coordinamento del funzionario responsabile Carmelo Battaglia.

“La manutenzione del sentiero “Coda di Volpe” rientra nelle attività programmate dalla Città Metropolitana di Messina per la cura e la valorizzazione della rete escursionistica – afferma il sindaco metropolitano Federico Basile –. Si tratta di un percorso di grande valore ambientale, paesaggistico e culturale, che collega luoghi di particolare pregio del nostro territorio. Palazzo dei Leoni prosegue il proprio impegno per mantenere efficienti e curati gli itinerari naturalistici, favorendone la fruizione da parte di cittadini, pellegrini ed escursionisti”.

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