Messina, completata la manutenzione del sentiero “Coda di Volpe” tra Oliveri e il Santuario di Tindari

Sono state ultimate le attività di manutenzione del sentiero “Coda di Volpe”, uno degli itinerari naturalistici e di pellegrinaggio più suggestivi del territorio messinese, che collega Oliveri al Santuario di Tindari, nel territorio di Patti. Gli interventi, realizzati dalla Città Metropolitana di Messina nell’ambito del programma di cura e manutenzione della rete escursionistica locale, hanno riguardato la rimozione della vegetazione infestante e la pulizia del tracciato, con l’obiettivo di mantenere adeguati livelli di decoro, sicurezza e percorribilità del percorso. Il sentiero rappresenta uno dei collegamenti più caratteristici tra la costa di Marinello e il promontorio di Tindari: il tracciato, con fondo misto in pietra e sterrato, attraversa la macchia mediterranea e conserva la sua storica funzione di collegamento verso il Santuario della Madonna del Tindari.

Un itinerario di particolare valore paesaggistico e ambientale, frequentato da pellegrini, escursionisti e visitatori che scelgono di attraversare uno degli angoli più suggestivi del territorio.

Le operazioni sono state eseguite dagli operatori Francesco Calabrese e Tindaro Di Natale, personale interno della VI Direzione “Ambiente”, incardinato nei Servizi di Ingegneria territoriale, sotto la direzione del dirigente Giovanni Lentini e il coordinamento del funzionario responsabile Carmelo Battaglia.

“La manutenzione del sentiero “Coda di Volpe” rientra nelle attività programmate dalla Città Metropolitana di Messina per la cura e la valorizzazione della rete escursionistica – afferma il sindaco metropolitano Federico Basile –. Si tratta di un percorso di grande valore ambientale, paesaggistico e culturale, che collega luoghi di particolare pregio del nostro territorio. Palazzo dei Leoni prosegue il proprio impegno per mantenere efficienti e curati gli itinerari naturalistici, favorendone la fruizione da parte di cittadini, pellegrini ed escursionisti”.