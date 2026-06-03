Messina celebra la Madonna della Lettera con il Pontificale presieduto dal cardinale Bagnasco | FOTO

Messina si è stretta attorno alla sua identità storica e religiosa in occasione del 3 giugno, giorno in cui la città rinnova il legame con la sua patrona, la Madonna della Lettera. Il momento clou della celebrazione è stato il Pontificale nel Duomo, presieduto dal cardinale Angelo Bagnasco, che ha visto la partecipazione di cittadini e autorità locali in un clima di profonda raccoglimento.

Il Pontificale: fede e comunità al centro della città

Il sindaco Federico Basile ha partecipato alla cerimonia, definendola un momento che parla alla città “nel modo più semplice e autentico”. In una Cattedrale gremita, la comunità messinese ha mostrato la propria devozione, confermando come il rito sia molto più di una tradizione: è un simbolo di appartenenza, fede e unità. “Questa mattina ho partecipato al solenne Pontificale nel Duomo di Messina presieduto dal cardinale Angelo Bagnasco. Un momento di grande raccoglimento e partecipazione, che parla alla città nel modo più semplice e autentico”, ha dichiarato il primo cittadino.

Il significato del 3 giugno per Messina

Il 3 giugno non è soltanto una data religiosa, ma rappresenta un vero e proprio rito di identità cittadina. Ogni anno, i messinesi si raccolgono nella Cattedrale per rinnovare il legame con la Madonna della Lettera, Patrona della città, un gesto che si ripete da secoli e che continua a rafforzare il senso di comunità. “Il 3 giugno è il giorno in cui Messina rinnova il suo legame più profondo con la propria identità e con la sua storia. Una Cattedrale gremita che si affida ancora una volta alla Madonna della Lettera, Patrona della città. Un gesto che si ripete da secoli e che continua a unire la città nello stesso sentimento: appartenenza, fede e comunità”, ha aggiunto il sindaco Basile.

La tradizione che unisce la città

Il Pontificale rappresenta un momento simbolico in cui fede e cultura si intrecciano, creando un’esperienza condivisa tra cittadini e autorità religiose. La partecipazione del cardinale Angelo Bagnasco sottolinea l’importanza di un evento che non è solo religioso, ma anche sociale e culturale, capace di rafforzare l’orgoglio e la coesione della comunità messinese.

Messina: tra storia, devozione e appartenenza

La celebrazione del 3 giugno conferma come Messina continui a valorizzare le proprie radici e a tramandare tradizioni secolari. La Madonna della Lettera, custode della città, resta il punto di riferimento spirituale per i cittadini, mentre la partecipazione al Pontificale testimonia il desiderio di mantenere vivo il legame con la storia e la cultura locale.