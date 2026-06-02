Messina celebra la Madonna della Lettera: una tradizione che affonda le radici in tempi antichi

Oggi, 3 Giugno 2025, Messina si prepara a celebrare la Madonna della Lettera, una delle festività religiose più importanti e sentite della città dello Stretto. Questa celebrazione non rappresenta soltanto un momento di devozione, ma anche un richiamo alle radici storiche e culturali di Messina, testimoniando un legame antico e indissolubile tra la città e la sua protettrice.

Le origini antichissime del culto della Madonna della Lettera

Il culto della Madonna della Lettera affonda le sue radici nel lontano 42 d.C., quando il Senato di Messina decise di inviare a Gerusalemme una delegazione composta da Girolamo Origgiano, Marcello Benifacite, Ottavio Brizio e il centurione Mulè. Lo scopo era comunicare ufficialmente che la città si era convertita al Cristianesimo. Secondo la tradizione, la Vergine Maria rispose con una benedizione memorabile: “Vos et ispam civitatem benedicimus”, frase che ancora oggi campeggia alla base della statua della Madonna, situata all’ingresso del porto di Messina, simbolo visibile e tangibile della protezione divina sulla città.

La diffusione del culto nel XVIII secolo

Sebbene le origini risalgano al I secolo, il culto della Madonna della Lettera si affermò in maniera significativa solo nel XVIII secolo, grazie all’opera del monaco Gregorio Arena. Quest’ultimo consegnò alla città una traduzione dalla lingua araba della lettera della Vergine Maria, permettendo così ai fedeli di leggere e comprendere il messaggio della protettrice. Da quel momento, la festa assunse un ruolo centrale nella vita religiosa e sociale di Messina, consolidando la devozione popolare e trasformandosi in una tradizione che si rinnova ogni anno con grande partecipazione.

Una festa sentita e partecipata dai messinesi

La celebrazione della Madonna della Lettera non è solo un evento religioso, ma anche un momento di forte identità culturale per i cittadini di Messina. La festa coinvolge l’intera comunità, che partecipa con entusiasmo e devozione alle celebrazioni liturgiche e alle processioni. La statua della Madonna, con la scritta “Vos et ispam civitatem benedicimus”, resta il fulcro simbolico della festività, ricordando a tutti la protezione della Vergine e il profondo legame della città con il Cristianesimo.

Un patrimonio storico e spirituale da custodire

Il culto della Madonna della Lettera rappresenta oggi un patrimonio storico, religioso e spirituale unico per Messina. Le celebrazioni del 3 Giugno permettono ai messinesi di riflettere sulle proprie radici e di riaffermare una devozione che dura da quasi due millenni. La festa, con la sua ricca tradizione e le profonde implicazioni culturali, continua a essere un simbolo di identità e coesione per tutta la città dello Stretto, confermando l’importanza di tramandare questi riti alle nuove generazioni.