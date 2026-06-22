Messina, Alessandra Calafiore torna nella Giunta Basile: “si riparte con impegno e serietà”

Alessandra Calafiore torna nella Giunta Basile e riprende il proprio incarico di Assessore al Comune di Messina. La notizia più rilevante per i cittadini riguarda il rientro ufficiale nell’esecutivo cittadino e l’assegnazione di deleghe particolarmente sensibili, che toccano ambiti centrali della vita quotidiana: politiche sociali, politiche della casa, politiche della salute, volontariato, tutela degli animali, Acquario e dimora per gli animali. Il ritorno in Giunta è stato segnato dal momento del giuramento, indicato dalla stessa Calafiore come un passaggio importante e come un rinnovo di responsabilità. Si apre così una nuova fase del suo percorso amministrativo all’interno dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Federico Basile, con il sostegno politico richiamato anche nei confronti di Cateno De Luca.

Il giuramento e il messaggio alla città di Messina

Nel suo intervento, Alessandra Calafiore ha voluto innanzitutto rivolgere un ringraziamento ai cittadini e a quanti le hanno manifestato fiducia, sottolineando il significato personale e istituzionale del ritorno nel ruolo di Assessora. Il messaggio mette al centro il rapporto con Messina, città che Calafiore afferma di voler rappresentare e servire nel migliore dei modi. La dichiarazione è stata riportata integralmente, così come diffusa: “oggi è stato un giorno importante, il momento del giuramento, un rinnovo di responsabilità: torno a ricoprire il ruolo di Assessore e desidero innanzitutto dire grazie a chi mi ha accordato fiducia, a chi mi è stato accanto nei momenti complicati, a chi ha creduto in me. Il ringraziamento va ai cittadini, a tutta Messina, che proverò a rappresentare e servire al mio meglio. Un ringraziamento particolare al sindaco Basile ed a Cateno De Luca per la fiducia, il sostegno e l’opportunità di proseguire questo percorso amministrativo. Le deleghe del mio assessorato sono: Politiche sociali e del volontariato; Politiche della casa; Politiche della salute; Volontariato del settore degli animali; Acquario e dimora per gli animali. Si riparte con impegno e serietà”.

Le deleghe affidate ad Alessandra Calafiore

Il nuovo incarico di Alessandra Calafiore nella Giunta Basile comprende deleghe che incidono direttamente su temi sociali e servizi essenziali per la comunità. Le politiche sociali e del volontariato rappresentano uno dei fronti più delicati dell’azione amministrativa, perché riguardano il sostegno alle persone fragili, il rapporto con le associazioni, la costruzione di reti di aiuto e la capacità del Comune di rispondere ai bisogni delle fasce più vulnerabili. Accanto a questo ambito, assumono particolare importanza le politiche della casa, un settore strettamente legato alla qualità della vita dei cittadini e alle condizioni abitative delle famiglie. In una città come Messina, la gestione delle politiche abitative è un terreno amministrativo di forte impatto sociale, soprattutto quando si intreccia con situazioni di difficoltà economica, emergenza abitativa o necessità di tutela delle persone più esposte. Tra le deleghe indicate da Calafiore figurano anche le politiche della salute, un settore che richiama il benessere della comunità e il ruolo del Comune nel promuovere iniziative, coordinamento e attenzione verso le esigenze sanitarie e sociali del territorio.

Politiche sociali, casa e salute al centro della nuova fase amministrativa

Il rientro di Alessandra Calafiore in Giunta porta al centro dell’agenda amministrativa temi che riguardano da vicino i cittadini. Le politiche sociali, la casa e la salute sono infatti ambiti nei quali l’azione del Comune può produrre effetti concreti sulla vita quotidiana, soprattutto per chi vive condizioni di fragilità o necessita di servizi di prossimità. Il messaggio dell’Assessora insiste sul concetto di responsabilità, richiamando il giuramento non come semplice formalità istituzionale, ma come punto di ripartenza. Il riferimento alla fiducia ricevuta dal Sindaco Federico Basile e da Cateno De Luca colloca il ritorno di Calafiore dentro la continuità del percorso amministrativo già avviato.

Volontariato, animali, Acquario e dimora per gli animali

Nel nuovo quadro delle competenze assessorili trovano spazio anche il volontariato del settore degli animali, l’Acquario e la dimora per gli animali. Si tratta di deleghe che intercettano una sensibilità crescente nella comunità e che richiedono attenzione sia sul piano gestionale sia nel rapporto con le realtà associative e con i cittadini impegnati nella tutela animale. La presenza di questi ambiti tra le deleghe conferma un perimetro amministrativo ampio, nel quale il tema del volontariato si intreccia con quello della cura, della protezione e della gestione degli spazi dedicati agli animali. Anche questo settore rientra nella nuova fase di impegno annunciata da Calafiore dopo il giuramento.