Meloni replica a Trump: “dichiarazioni inventate. Io e l’Italia non imploriamo mai”

“Dunque certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perchè il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati e non è del resto la prima volta che accade e posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con gli amici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente però una cosa se la deve ricordare: “io e l’Italia non imploriamo mai”. Sono queste le parole del Premier Meloni in risposta alla dichiarazione di Donald Trump.