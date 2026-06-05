Meloni in arrivo a Reggio Calabria per il 212° anniversario dell’Arma: “Carabinieri punto di riferimento per le comunità”

“Da oltre due secoli l’Arma dei Carabinieri è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne in divisa che ogni giorno servono la Nazione e proteggono i cittadini e il territorio: nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie, nella difesa dell’ambiente e in molti altri ambiti. In Patria come all’estero non fanno mai mancare la loro presenza, confermandosi prezioso punto di riferimento per le nostre comunità”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Premier Giorgia Meloni che tra pochi minuti atterrerà all’Aeroporto di Reggio Calabria per il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

“Nel giorno del 212° Anniversario di fondazione desidero rendere omaggio a chi ha sacrificato la vita nell’adempimento del proprio dovere, a chi è rimasto ferito in servizio e porta ancora oggi le cicatrici e a chi ogni giorno, guidato dal motto “nei secoli fedele”, onora l’Arma con lealtà e spirito di servizio. Grazie per la vostra quotidiana vicinanza e auguri”.