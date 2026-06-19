Maturità 2026, tutte le tracce della seconda prova | INFO e DETTAGLI

Conclusa la prima prova, tocca oggi alla seconda, quella di indirizzo. Al classico c’è la versione di latino, allo scientifico il problema di matematica. Si è partiti alle 8:30 in tutta Italia, ma il tempo massimo a disposizione varia a seconda del percorso di studi scelto. La Seconda Prova richiede non soltanto una solida preparazione accademica, ma anche una conoscenza precisa dell’organizzazione ministeriale. Per gli studenti, sapere in anticipo quali sono le tempistiche, quanto dura la prova, quando si può consegnare l’elaborato e come gestire le ore a disposizione diventa fondamentale per affrontare lo scritto con lucidità ed evitare il panico dell’ultimo minuto.

I dettagli sul punteggio della seconda prova

Alla seconda prova scritta la commissione d’esame può assegnare un punteggio che varia da un minimo di 0 a un massimo di 20 punti. Lo stesso vale sia per la prima prova di ieri, 17 giugno, che per l’orale che si terrà a partire dalla prossima settimana. Per ottenere il voto finale questo punteggio delle tre prove andrà poi sommato ai crediti scolastici (pari a un massimo di 40 punti) e a eventuali punti bonus (da 1 a 3) che la commissione potrà attribuire per chi ottiene almeno 90.

Al Liceo Classico è uscito Quintiliano

Secondo le prime indiscrezioni la versione di latino è di Quintiliano. Il brano proposto è tratto dal libro dell’“Institutio oratoria”, opera che rappresenta una delle più mature riflessioni pedagogiche dell’antichità.

Matematica, allo Scientifico un problema sul livello del Lago di Bracciano

Secondo le prime indiscrezioni, uno dei due problemi del Liceo Scientifico avrebbe come tema il livello del Lago di Bracciano. L’altro problema sarebbe uno studio di funzione classico.

Pallavolo, scopone e giochi da lunapark

Secondo indiscrezioni, tra gli 8 quesiti proposti alla seconda prova ci sono domande che partono da sport e giochi: un torneo di pallavolo, una partita di scopone e il divertimento da lunapark “Cover the spot”.

Albert Einstein tra i quesiti di matematica

Nelle tracce di matematica della seconda prova della maturità 2026 viene citato Albert Einstein, con una sua dichiarazione: “nella misura in cui i teoremi della Matematica si riferiscono alla realtà, non sono certi, e nella misura in cui essi sono certi, non si riferiscono alla realtà”.

Il terremoto in Friuli Venezia Giulia tra i quesiti di matematica

Un quesito sul terremoto del Friuli Venezia Giulia del 1976. C’è anche questo tra le 8 domande proposte ai maturandi dello scientifico. Gli studenti devono determinare il rapporto tra le ampiezze prodotte dai due eventi sismici che si sono verificati nell’area.

Ogm e Zadie Smith, le tracce al Liceo Linguistico

Al Liceo Linguistico, nella prima parte di comprensione e interpretazione della traccia di inglese, uno dei testi da analizzare è un brano informativo sugli Ogm. L’altro brano è invece tratto On Beauty di Zadie Smith.

Le tracce del liceo delle Scienze umane

Secondo quanto apprende LaPresse, gli studenti del Liceo delle Scienze umane, devono illustrare, per la seconda prova dell’esame di maturità, il rapporto tra “crescita, identità e tecnologie digitali”. Due i testi proposti ai maturandi, il primo tratto da “Crescere connessi. Una sfida per genitori e figli” di Giuseppe Riva. Il secondo testo è tratto da “Cyber generation. Sfide evolutive per chi cresce online” di Alberto Pellai.