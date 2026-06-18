Maturità 2026, tutte le tracce della prima prova | INFO e DETTAGLI

Il conto alla rovescia è finito: da oggi 527.747 studenti affrontano l’esame di maturità 2026. La giornata segna l’avvio ufficiale dell’esame di Stato, uno dei passaggi più importanti del percorso scolastico, atteso ogni anno da centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi in tutta Italia. Dalle 8:30 i maturandi sono chiamati ad affrontare la prima prova della Maturità 2026, il tradizionale tema di italiano. Si tratta del primo appuntamento scritto dell’esame e rappresenta un momento centrale per tutti gli studenti, indipendentemente dall’indirizzo di studio frequentato.

Prima prova Maturità 2026: tracce uguali in tutta Italia

La prima prova di italiano è comune a tutta Italia e riguarda tutti gli indirizzi di studio. Questo significa che gli studenti e le studentesse impegnati nella Maturità 2026 riceveranno le stesse tracce, a prescindere dalla scuola frequentata e dal percorso scelto. Le tracce previste sono sette, suddivise in tre diverse tipologie. Gli studenti potranno scegliere tra prove di analisi del testo, tracce di testo argomentativo e temi di attualità. Una struttura pensata per offrire diverse possibilità di svolgimento e permettere ai maturandi di valorizzare competenze differenti, dalla comprensione e interpretazione di un testo alla capacità di costruire un ragionamento critico su questioni culturali, sociali o di attualità.

Tra le tracce Calabresi, Pavese e Brancati

Un brano tratto dal libro di Mario Calabresi ‘Alzarsi all’alba’ è tra le tracce proposte alla prima prova scritta degli esami di Maturità 2026. Tra le tracce anche Cesare Pavese con la poesia “Passerò per piazza di Spagna”. Inoltre, un brano tratto da “I piaceri” di Vitaliano Brancati.

Tra le tracce Frank Furedi e “I confini contano”

Tra le proposte ai maturandi per la prima prova scritta c’è un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi “I confini contano. Perchè l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere”.

Tra le tracce l’Assemblea Costituente e il discorso di Saragat

Il tema proposto ai maturandi al centro di una delle tracce di testo argomentativo è l’Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat.

Maturità 2026, Wenke Husmann e la meraviglia

Uno dei due temi di attualità della prima prova della Maturità 2026 ruota attorno al concetto di “Incanto”. La fonte è un articolo della giornalista Wenke Husmann, “Funziona a meraviglia”, apparso sulla rivista “Internazionale” nel gennaio 2026.

Una delle tracce parte da un brano del giornalista Piero Bianucci

Una delle tracce di testo argomentativo parte da un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci, tratto da “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire”.