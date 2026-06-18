Maturità 2026, Giusi Princi scrive ai maturandi: “siate liberi, il futuro è vostro”

“Care ragazze e cari ragazzi, oggi siete chiamati alla vostra prima grande sfida: la Maturità. Uno scoglio che è più di un esame, è un passaggio, un’emozione, una soglia tra ciò che siete stati fino ad oggi e ciò che comincerete a costruire da domani. Affrontate questa prova con fiducia e serenità. Portate con voi il vostro bagaglio conoscitivo, ma anche la vostra storia, la vostra creatività, la vostra spontaneità, la vostra sensibilità, il vostro talento, i vostri sogni”. Così l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, in un post sui social, si rivolge agli studenti che oggi affrontano la prova di Maturità, confermando l’attenzione che da sempre riserva al mondo della scuola e in particolare ai giovani, interlocutori privilegiati della sua attività istituzionale, oggi come ieri, nella convinzione che il futuro dell’Europa si costruisca attraverso la crescita delle giovani generazioni.

Princi: “questo esame non è un punto d’arrivo, ma è un trampolino di lancio”

“L’augurio più bello – prosegue l’On. Princi – che sento di rivolgervi per la vita è: siate liberi! Liberi davvero. In questi anni la scuola vi ha dato tanto: un metodo, uno sguardo sul mondo, la capacità di segnare i primi passi verso la persona che sceglierete di diventare. Adesso alzate gli occhi e guardate oltre. Perché questo esame – continua l’europarlamentare – non è un punto d’arrivo, ma è un trampolino di lancio. Verso una vita in cui sarete risorse vive per la società che vi aspetta. Persone libere. Persone che pensano. Perché la scuola è esattamente questo: non il bagaglio delle cose imparate, ma la palestra in cui avete imparato a vivere. Perché la scuola, quella vera, forma per la vita. E la vita, da domani, è tutta vostra. Camminate a testa alta, con la sicurezza e l’autostima di chi sa quanto vale e quanto ha lottato per arrivare fin qui. Ricordate sempre che la vera maturità – aggiunge – non si conquista in un esame: si costruisce ogni giorno, nella capacità di scegliere, di impegnarsi, di sognare e di lasciare un segno positivo nel cammino degli altri. Buona Maturità, ragazze e ragazzi. Che sia l’inizio di un futuro libero, luminoso, vostro”, conclude Princi.