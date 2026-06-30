Maria Grazia Arena nuovo vicesindaco, Pasquale Imbalzano: “nomina di grande rilievo e prestigio”

La nomina della dott.ssa Maria Grazia Arena a vicesindaco di Reggio Calabria viene accolta con favore da Pasquale Imbalzano, già consigliere comunale e militante di Forza Italia, che sottolinea il profilo istituzionale della nuova componente dell’amministrazione comunale. Secondo Imbalzano, l’esperienza maturata dalla dott.ssa Arena all’interno della magistratura reggina potrà rappresentare un contributo significativo per il governo della macchina amministrativa comunale e per il contrasto a ogni forma di illegalità.

“La nomina a Vicesindaco della dott.ssa Maria Grazia Arena è di grande rilievo e prestigio, poiché avendo ricoperto ruoli di grande rilievo all’interno della magistratura reggina, ha dimostrato sul campo doti eccezionali nell’organizzazione di strutture complesse e nel contrasto ad ogni forma di illegalità, mafiosa e non. Sono certo che la sua opera sarà preziosa nel contribuire alla ricostruzione ed al governo della struttura organizzativa del Comune di Reggio, oggi ridotta ad un colabrodo, all’interno della quale si lavora a compartimenti stagni, orizzontali e verticali, e con risultati fin qui devastanti sul piano della qualità dei servizi offerti ai reggini. Non vi poteva essere migliore inizio che quello testimoniato da questa lungimirante scelta e per questo rivolgo il mio plauso al Sindaco On. le Francesco Cannizzaro” afferma Imbalzano.