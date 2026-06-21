Lo avevamo anticipato, adesso è ufficiale: Lazzaretto resta alla Domotek Volley!

Un matrimonio che continua, un amore che si rinnova. Lo aveva anticipato Cesare Pellegrino ai nostri microfoni (VIDEO), adesso è tutto nero su bianco. La Domotek Volley Reggio Calabria ha ufficializzato la riconferma di Enrico Lazzaretto, l’opposto che con la sua stazza (1,98 metri) e la sua esperienza ha stregato il popolo amaranto. L’atleta veneto, classe 1995, indosserà ancora una volta la canotta numero 23, pronto a scrivere un altro capitolo della storia recente del club. A 31 anni, Lazzaretto non rappresenta essere solo una colonna dello spogliatoio ma anche l’equilibrio perfetto tra la freschezza atletica e la sapienza tattica maturata in oltre un decennio di carriera. Il suo curriculum parla chiaro: tappe illustri tra Serie A, Superlega, A2 e A3 hanno forgiato un giocatore completo, capace di trasformarsi in un leader silenzioso ma travolgente nei momenti decisivi. Leader silenzioso del gruppo capitanato da Domenico Laganà.

Negli ultimi due anni, tuttavia, il rapporto con la città è andato ben oltre il rettangolo di gioco. Lazzaretto non è più solo un atleta di spicco: è ormai un reggino d’adozione. Il suo carattere grintoso, l’attaccamento viscerale alla maglia e il legame speciale con la tifoseria lo hanno consacrato come uno degli idoli indiscussi del PalaCalafiore. La scorsa stagione è stata epocale. Sotto la guida di mister Polimeni, Lazzaretto è stato uno degli eroi d’impatto del triplette storico, alzando al cielo la Promozione in A2, la Supercoppa e la Coppa Italia Del Monte. Tre trofei che hanno riportato Reggio Calabria nell’olimpo della pallavolo nazionale e che portano indelebile la sua firma, soprattutto nei momenti di maggiore pressione.

La società esprime “grande soddisfazione” per il rinnovo, sottolineando come la presenza del numero 23 sarà “cruciale” per affrontare le sfide della prossima stagione. Un messaggio chiaro: la Domotek vuole blindare uno dei suoi simboli. Per i tifosi amaranto, rivedere Lazzaretto in banda è la certezza che il sogno continua.