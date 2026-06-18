Cesare Pellegrino a StrettoWeb: “costruiremo roster competitivo”. E lo spoiler sul futuro di Lazzaretto | INTERVISTA

Roster da triplete. Promozione, Coppa Italia e Supercoppa Italiana di A3. Una grande soddisfazione per Cesare Pellegrino, direttore sportivo della Domotek Volley, che ai nostri microfoni ha dichiarato: “la nostra forza è stato il gruppo, sia squadra che società. Ci rapportiamo ogni giorno con Antonio, con Marco e con Mirko. Il Triplete non ce lo aspettavamo, è venuto piano piano: il nostro traguardo era il campionato, sapevamo che era difficile. Poi è venuta la Coppa Italia, ricordo ancora la partita a Belluno, sotto 2-0 contro Reggio Emilia, l’abbiamo ribaltata due pari, per poi vincere al tie-break. Poi ci siamo approcciati alla Supercoppa, stesso discorso, siamo andati a vincere a Reggio Emilia, che per noi era un campo difficile proibitivo abbiamo sfatato anche questo e poi la ciliegina finale, l’obiettivo finale è stato raggiunto, il campionato“.

In sede di mercato, Pellegrino ha spiegato: “cerchiamo di firmare gli ultimi elementi per una squadra sicuramente competitiva. Siamo abituati bene perchè quest’anno le abbiamo vinte tutte. Direi di fare un anno tranquillo, un anno con grandi motivazioni perché le persone che son venute e che abbiamo contattato sono molto motivate. Sui big? Aspettiamo un attimo prima di ufficializzare, ci sono delle procedure anche di federazioni straniere, di società. Comunque, quasi ogni giorno sta uscendo qualcosa“.

Poi la battuta su Lazzaretto: “no, lui non è straniero. Lazzaretto resta. Ormai lo sapete, Lazza è uno di noi, un reggino adottato non è andato neanche a casa, forse è andato 3-4 giorni a salutare i genitori poi è rientrato qua e è ben contento di restare e noi siamo ben contenti di averlo riconfermato“.