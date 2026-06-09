Lacrime e commozione: il Liceo Scientifico di Gioiosa Jonica ricorda Bruno Morabito, giovane scomparso di recente dopo un incidente

Una conclusione dell’anno scolastico carica di emozioni e ricordi per il Liceo Scientifico di Gioiosa Ionica, plesso del Polo Liceale di Locri “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dalla dirigente Carmela Rita Serafino. La scuola ha vissuto il Primo Memorial Bruno Morabito, dedicato all’allievo scomparso alcune settimane fa in un tragico incidente. L’evento ha avuto al centro un torneo di calcio, lo sport preferito da Bruno. Per gli studenti e per i compagni di classe non è stata una partita come le altre: ogni strategia sul campo, ogni calcio al pallone, è stato vissuto come se Bruno fosse ancora lì, a esortare i compagni e a suggerire la mossa giusta. Non a caso, ognuno di loro indossava una maglietta con stampata una foto di Bruno.

Il Memorial ha rappresentato un momento di forte partecipazione emotiva per tutta la comunità scolastica. Tutto quello che Bruno è stato per la scuola, per i suoi compagni, per i suoi amici e per la sua famiglia rimarrà quotidianamente presente, nei traguardi che saranno raggiunti come nei momenti più difficili. Il suo ricordo continuerà a farsi sentire attraverso un sussurro, una lieve brezza, un pensiero inatteso.

Bruno è venuto a mancare negli anni in cui si costruisce il futuro e si immagina la possibilità di realizzare i propri sogni. A chi resta, ora, spetta il compito di portare avanti ciò che di lui è rimasto incompiuto. Da questo momento, ogni attività, evento o competizione del Liceo Scientifico di Gioiosa Ionica sarà legato al ricordo di Bruno, alla sua voglia di vivere, alla sua capacità di proporsi agli altri, alla sua esuberanza e cordialità.

La sua presenza fisica ha accompagnato la comunità scolastica per un tratto dell’esistenza; ora continuerà a farlo in modi speciali e inafferrabili. Nella giornata del Memorial, al suono dell’ultima campanella, tante sono state le lacrime che hanno segnato la fine di un anno scolastico straordinario e bellissimo, ma anche straziante per la perdita di Bruno. Una perdita che resterà impressa nell’animo degli studenti adolescenti e che difficilmente potrà essere cancellata. Allontanato il pianto, il ricordo prenderà il sopravvento e diventerà quella fiammella interiore capace di illuminare e scaldare per sempre il cuore di ciascuno.

Particolarmente significativo è stato il lancio dei palloncini bianchi, fatti volare in cielo come un ultimo abbraccio a Bruno, quasi a volergli inviare il saluto di tutti e tutto ciò che egli ha compiuto prima di diventare un angelo e proteggere coloro che lo hanno conosciuto. Dopo questa esperienza, niente sarà più lo stesso. Al Memorial erano presenti anche i genitori di Bruno, rendendo il momento ancora più raccolto e sentito. A loro è stata consegnata una targa ricordo da parte di tutto il personale del Polo Liceale, con un pensiero inciso che riassume il sentimento dell’intera comunità scolastica: “A Bruno, presenza indimenticabile. Il tuo sorriso e la tua gioia vivranno sempre nei cuori di chi ha condiviso con te il cammino della Scuola”.