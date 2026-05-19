Reggio Calabria piange la morte di Bruno Morabito, giovane di soli 17 anni vittima di un incidente stradale

“La comunità diocesana di Locri-Gerace si stringe con profonda commozione attorno alla famiglia di Bruno Morabito, il giovane la cui vita è stata tragicamente spezzata a soli 17 anni. In questo momento di dolore, il nostro pensiero e la nostra preghiera abbracciano anche l’altro ragazzo rimasto gravemente ferito. Nell’omelia pronunciata durante le esequie dal vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, S.E. Mons. Francesco Oliva, il richiamo di fede ci invita a trovare forza nella vicinanza di Gesù, che non toglie la sofferenza ma la porta con noi, trasformandola in amore e speranza. Un invito a riflettere sulla preziosità della vita, a custodirla con responsabilità, soprattutto sulle nostre strade troppo spesso segnate da tragedie. Con il cuore rivolto al cielo, affidiamo Bruno alle mani di Dio Padre e chiediamo protezione e consolazione per i suoi genitori, il fratello, gli amici e tutta la comunità”. E’ questo il post pubblicato su facebook della Diocesi di Locri-Gerace.