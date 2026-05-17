Reggio Calabria, tragico incidente sulla SS106: ragazzo di 17 anni muore in uno scontro auto-moto

Tragico incidente nella notte sulla Ss106, nel Reggino. Un’auto e una motocicletta sulla quale viaggiavano due giovani, per cause ancora al vaglio degli investigatori, si sono scontrate all’altezza di Bianco, nella Locride. Nell’impatto, un ragazzo di appena 17 anni, a bordo della moto, ha perso la vita; l’altro ragazzo che era con lui è in condizioni gravissime all’ospedale di Locri, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, i soccorritori del 118 che hanno tentato invano di rianimare il giovane, e le forze dell’ordine, impegnate per ore nei rilievi al fine di chiarire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.